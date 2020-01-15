HABER
  4. Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar BTK’ya gönderildi

Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar BTK’ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ankara 1.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye’de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderdi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia’nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Wikipedia’nın tekrardan erişime açılması kararını BTK’ya iletti.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin BTK’ya gönderdiği yazıda, “Anayasa Mahkemesi’nin 26.12.2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29.04.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine karar verildi” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Rusya’da hükümet istifa ettiRusya’da hükümet istifa etti
Tarsus’ta tarihi ’torpido’ mezar bulunduTarsus’ta tarihi ’torpido’ mezar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.