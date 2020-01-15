Wikipedia'ya Erişim Engeli Kalktı

Internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia’ya, Türkiye’de uygulanan erişim yasağı bugün itibariyle kaldırıldı. Söz konusu internet sitesine, 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana BTK tarafından erişim engeli uygulanıyordu.

Anayasa Mahkemesi, 29 Aralık 2019 tarihinde Wikipedia adına yapılan bireysel başvurunun ardından konuya ilişkin karar verdi. Mahkeme tarafından alınan kararda, Wikipedia’ya getirilen erişim yasağının ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna hükmedildi.

Ancak AYM’nin 29 Aralık tarihinde aldığı karara rağmen Wikipedia sitesine erişim, mahkemenin gerekçeli kararının bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasına kadar engelli kalmaya devam etti.

AYM’nin gerekçeli kararını açıklamasıyla birlikte Wikipedia adlı internet ansiklopedisinin tüm dillerdeki versiyonlarına, Türkiye’den erişim sağlanmaya başlandı.

Mahkeme kararında, daha önce sitenin kapanmasına neden olan “Suriye iç savaşına yabancı müdahalesi” ve “Devlet destekli terörizm” başlıklı sayfalara erişim engelinin devam etmesi şartıyla, Wikipedia’ya genel erişim engelinin kaldırılmasına hükmedildiğini belirtti.

