Wilders, Muhammed Peygamber konulu yarışmayı iptal etti

Wilders ölümle tehdit edilmişti. Yarışmanın iptal edilmesi Pakistan'da olumlu karşılandı.Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını iptal etti. Wilders yaptığı açıklamada, "İslamcı şiddet tehlikesi nedeniyle yarışmayı durdurduğunu ve yarışmanın İslamcı şiddete bahane edilmesini istemediğini" duyurdu.

Wilders, karikatür yarışması yapılacağının duyurulmasından sonra yoğun tehdit aldığını ve "sadece kendisini değil, bütün Hollanda'yı hedef alan ve ölüm ile teröre hayattan daha fazla değer veren radikal Müslümanların başkaları için de tehdit oluşturduğunu" belirterek, bunun "İslam'ın hoşgörüsüz karakterini bir kez daha gözler önüne serdiğini" kaydetti. Wilders, "İnsanların güvenlikleri önceliklidir" dedi.

Wilders'in Lahey'deki parlamento binasında düzenlemeyi planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması en fazla Pakistan'da yoğun protestolara neden olmuştu. Wilders'in yarışmayı iptal ettiğini duyurmasından saatler önce açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'dan Pakistan'a gidecek bir iş dünyası heyetinin ziyaretinin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık aynı zamanda Pakistan'a gidecek Hollandalılardan çok dikkatli olmalarını istemişti.