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Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Hollanda'da Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi

Hollanda'da, Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medyada üzerinden skandal bir paylaşımda bulunan Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vererek 'Terrorist' sözleriyle alçakça saldırdı.

'BU FAŞİSTLERLE MÜCADELE ETMEK İNSANLIK GÖREVİDİR'

Paylaşıma tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist... Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ARTIK 'DUR' DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR

Bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." dedi.

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