LAHEY (AA) - Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

Wilders, sosyal medya hesabından, "Çifte vatandaşlar için aktif ve pasif seçim hakkına son. Başka ülkelere bağlılığa ve çift çıkara son. Hollanda bizim." ifadeleriyle yasa tasarısı önergesini paylaştı.

Önergede, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde hem oy kullanmaması hem de seçilmemesi teklif ediliyor.

Wilders, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise önergenin ülkedeki tüm çifte vatandaşlar için geçerli olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, çifte vatandaş olan Denk Partisi üyelerini Hollanda Parlamentosundan, belediye meclislerinden ve eyaletlerden uzak tutabilirsek, bu yasanın harika sonucu olur." dedi.

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde, PVV'nin, bu yasa ile 1,3 milyon seçmenin seslerini duyurmasını engellemek istediğini belirterek, çifte vatandaş olanların seçme ve siyaset hakkını ellerinden almak istediğini söyledi.