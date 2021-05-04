Will Smith: Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim

Hollywood'un önemli yıldızlarından Will Smith, her zamanki fit halinin aksine, pandemi sürecinde aldığı kiloları gözler önüne serdi.

"SİZE GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİM"

Siyah terliği, hırkası ve şortu ile objektif karşısına geçen Smith, "Size gerçeği söyleyeceğim. Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim" ifadelerini kullandı. Will Smith'in bu gönderisi 5 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Takipçileri aktörün paylaşımına, "Sen Will Smith'sin, istediğin şekilde olabilirsin" ve "52 yaşındasın. Bence harika görünüyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hatta kullanıcılar, "Bu, sosyal medya tarihindeki en şaşırtıcı gönderi" diyerek, Smith'in paylaşımını samimi bulduklarını ifade etti.



