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Will Smith: Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim

04.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi kilolarından Will Smith de nasibini aldı. Hırkası ve şortu ile kamera karşısına geçen 52 yaşındaki Amerikalı aktör, "Size gerçeği söyleyeceğim; Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim" dedi.

Will Smith: Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim

Hollywood'un önemli yıldızlarından Will Smith, her zamanki fit halinin aksine, pandemi sürecinde aldığı kiloları gözler önüne serdi.

"SİZE GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİM"

Siyah terliği, hırkası ve şortu ile objektif karşısına geçen Smith, "Size gerçeği söyleyeceğim. Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim" ifadelerini kullandı. Will Smith'in bu gönderisi 5 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Takipçileri aktörün paylaşımına, "Sen Will Smith'sin, istediğin şekilde olabilirsin" ve "52 yaşındasın. Bence harika görünüyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hatta kullanıcılar, "Bu, sosyal medya tarihindeki en şaşırtıcı gönderi" diyerek, Smith'in paylaşımını samimi bulduklarını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi Will Smith
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