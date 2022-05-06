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Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

06.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94. Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla haftalarca konuşulan Will Smith, yaşanan hadisenin ardından terapiye başladı. Oscar'dan 10 yıl boyunca men edilmesi ve birçok projesinin iptal edilmesiyle sonuçlanan tokat hadisesi, Smith'in hayatını zor bir sürece soktu.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith, yaşanan hadise nedeniyle terapiye başladı.

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King Richard filminde rolüyle o gece En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı hareket için herkesten özür dileyen Smith, bir süredir terapi görüyor.

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53 yaşındaki oyuncunun sahneye çıkarak sunuculuk yapan Rock’a tokat atması, oyuncunun öfke problemi olduğuna dair söylentilere yol açmıştı.

KARİYERİNDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerinde de zor bir sınav veren Smith, dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

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Will Smith
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