Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith, yaşanan hadise nedeniyle terapiye başladı.

King Richard filminde rolüyle o gece En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı hareket için herkesten özür dileyen Smith, bir süredir terapi görüyor.



53 yaşındaki oyuncunun sahneye çıkarak sunuculuk yapan Rock’a tokat atması, oyuncunun öfke problemi olduğuna dair söylentilere yol açmıştı.

KARİYERİNDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerinde de zor bir sınav veren Smith, dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.





