Will Smith’ten açık ilişki açıklaması: “Evlilik, hapishane gibi olmamalı”

Hollywood’un ünlü çiftlerinden Will Smith ve Jada Pinkett Smith sık sık ilişkileri ile gündeme gelirken nihayet Will Smith’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

53 yaşındaki aktör GQ’dan Wesley Lowery’ye 27 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda, “Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Yani, benim büyüdüğümden çok farklı bir şekilde büyüdü” dedi. Will Smith, 1997’de evlendiği 50 yaşındaki Pinkett Smith ile olan ilişkisini samimi bir şekilde anlattı:

“Herkesin kendi yolunu bulması gerektiği inancıyla birbirimize güven ve özgürlük verdik. Evlilik bizim için bir hapishane olamaz. Bu yolu kimseye önermiyorum; ama birbirimize verdiğimiz özgürlükler ve koşulsuz destek bana göre aşkın en yüksek tanımı.”

İKİMİZ DE MUTSUZDUK

Will Smith, 2011’de evliliklerinde bir kırılma noktası yaşadıklarını da anlatıyor: “Evliliğimiz yürümedi. Artık rol yapamazdık. İkimiz de mutsuzduk ve açıkçası bir şeylerin değişmesi gerekiyordu.”

Aktör, eşinin Ağustos 2020’de August Alsina ile çıktığı ile ilgili yaptığı itirafa da değindi. Smith konuyla ilgili açık açık konuşmasa da yorumlarını genişletmedi, ancak yirmi yıldan fazla süren romantizmi boyunca başıboş kalan tek kişinin o olmadığını söyledi.

Pinkett Smith daha önce, programında Smith ile ara verdikleri sırada 29 yaşındaki Alsina ile olan kısa ilişkisinden bahsetmişti.



