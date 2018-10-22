Willa Kasırgası Meksika’nın Batısına Doğru İlerliyor

Büyük Okyanus’un doğusunda giderek şiddetini arttırarak 5’inci kategori seviyesine yaklaşan Willa kasırgası Çarşamba günü Meksika’nın batı kıyısındaki Mazatlan ve Puerto Vallarta arasındaki bölgeden karaya inecek.

Sinaloa ve Nayarit eyaletlerinin yönetimleri, kıyı kesimlerindeki okulların kapatılması ve acil durum barınakları kurulması emrini verdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada suların yükselmesi, şiddetli rüzgarlar ve yağışın tehlikeli boyutlarda olacağı ve can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada kasırganın kategori 5 seviyesine çıkmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Meksika’nın batı kıyılarında San Blas ve Mazatlan arasında kalan bölge için kasırga uyarısı yapıldı. Bu bölgede Maria Adaları, bir doğal koruma alanı ve bir federal hapishane yer alıyor.

Willa’nın Salı günü geç saatlerde ya da Çarşamba günü bu bölgelerde karaya inmesi bekleniyor.

Pazartesi günü erken saatlerde Willa’nın maksimum rüzgar hızı Maria Adaları’nın 370 kilometre güneyinde saatte 255 kilometre olarak ölçüldü. Fırtına saatte 11 kilometre hızla kuzeye ilerliyor.

Kasırga merkezi, bazı bölgelerin 45 santimetreye kadar yağış alabileceği uyarısında bulundu.

