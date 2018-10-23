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Willa Kasırgası Meksika’ya Doğru İlerliyor

23.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

Meksika’nın Büyük Okyanus kıyısında yaklaşan Willa Kasırgası nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi, okullar kapandı, hayat durma noktasına geldi. Salı günü kıyıya ulaşması beklenen Willa kasırgası şiddetli yağış ve rüzgarlarla bölgeyi tehdit ediyor

Willa Kasırgası Meksika’ya Doğru İlerliyor

Meksika’nın Büyük Okyanus kıyısında yaklaşan Willa Kasırgası nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi, okullar kapandı, hayat durma noktasına geldi.

Salı günü kıyıya ulaşması beklenen Willa kasırgası şiddetli yağış ve rüzgarlarla bölgeyi tehdit ediyor. Bölgede kalanlarsa evlerinin pencere ve kapılarını ahşap plakalarla kapattı. Kasırganın vurması beklenen bölge aynı zamanda popüler bir turizm bölgesi.

Mazatlan’ın güneyinden kıyıya inecek Willa kasırgası Salı günü öğleden sonradan itibaren bekleniyor. Willa Büyük Okyanus’tan ilerleyerek Meksika’yı vuran en şiddetli kasırgalardan biri olacak.

Benzin istasyonlarında ve süper marketlerde kuyruklar oluştu. Halk benzin, su ve ekmek gibi temel ihtiyaçları depolamaya çalışıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi fırtına sırasında suların hayat tehdit edecek ölçüde yükselebileceğini, rüzgar ve yağmurun da aynı derecede tehlikeli olacağını bildiriyor.

Willa fırtınaların şiddetini derecelendiren Saffir-Simpson ölçeğine göre şu an 4’üncü kategori olarak değerlendiriliyor. En şiddetli fırtına kategori 5’le ifade ediliyor. Şimdilik fırtınanın rüzgar hızı saatte 215 kilometre olarak ölçülüyor.

Willa’nın karaya vurduktan sonra zayıflaması bekleniyor.

Turizm bölgesi Nayarit’te Vali Antonio Echevarria, 10 bin kişinin tahliye edildiğini, okulların tatil edildiğini açıkladı. Echevarria, halktan fırtınaya kafa tutmamalarını ve yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

“Echevarria, “Maço olmayalım, süper kahramanı oynamayalım. Bu çok tehlikeli bir kasırga, trajedi yaşansın istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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