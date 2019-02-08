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William Barr Adalet Bakanlığı’na Bir Adım Daha Yaklaştı

08.02.2019 00:49 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği William Barr, Senato Adalet Komisyonu’nun onayını alarak adaylığının Senato’da onaylanıp görevine resmen başlamaya bir adım daha yaklaştı. Komisyondaki oylama 10’a 12 Barr’ın lehine sonuçlandı

William Barr Adalet Bakanlığı’na Bir Adım Daha Yaklaştı

Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği William Barr, Senato Adalet Komisyonu’nun onayını alarak adaylığının Senato’da onaylanıp görevine resmen başlamaya bir adım daha yaklaştı. Komisyondaki oylama 10’a 12 Barr’ın lehine sonuçlandı.

Barr’ın en erken gelecek hafta yapılacak oylamada Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun onayını alarak Adalet Bakanlığı koltuğuna oturması bekleniyor.

İş hukuku avukatı olan Barr, eski Başkan George W. Bush döneminde 1990’ların başında da Adalet Bakanlığı yapmıştı. Barr, her iki partiden Kongre üyeleri tarafından Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarına yabancı olmadığı ve kariyerini Başkan Trump’a borçlu olmayan biri olduğu gerekçesiyle olumlu tepkiler almıştı.

Barr’ın göreve başlaması halinde, ne kadar bağımsız olduğunun testinin, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın idaresindeki Rusya soruşturmasını tamamlamasından sonra görüleceği yorumları yapılıyor.

Başkan, soruşturmayı bir çok kez ‘‘cadı avı’’ olarak niteledi ve seçim kampanyası sırasında Moskova’yla gizli anlaşma yaptığı iddialarını reddetti.

Barr da geçen yıl Adalet Bakanlığı’na yazdığı bir dilekçeyle soruşturmayı eleştirmişti. Ancak Trump’ın adayı onay oturumları sırasında üç hafta önce yaptığı açıklamada Mueller’ın soruşturmasını sonuçlandırmasına izin vereceğini söylemiş ve sonucun mümkün olduğu kadar açık şekilde kamuoyuyla paylaşılmasına çalışacağını kaydetmişti.

Ancak Barr raporun tamamının yayınlanacağı sözünü vermekten kaçınmıştı.

Adalet Komisyonu’ndaki Demokratlar, Barr’ın, ABD Başkanlarına geniş yetkiler biçen görüşlerinden hareketle Mueller’ın raporunun Trump’ın adaleti engelleyip engellemediği konusundaki kısımlarını gizlemeye çalışabileceğinden endişe ediyor.

Adalet Bakanlığı koltuğunda geçici olarak oturan Matt Whitaker da geçen hafta yaptığı açıklamada Mueller’ın soruşturmasının sona yaklaştığını söylemişti.

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