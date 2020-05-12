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William Barr’a Eski Adalet Bakanlığı Yetkililerinden İstifa Çağrısı

12.05.2020 19:59 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesini istemesine tepkiler sürüyor. Bakanlığın eski yetkilileri, Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmesi çağrısında bulundu

William Barr’a Eski Adalet Bakanlığı Yetkililerinden İstifa Çağrısı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesini istemesine tepkiler sürüyor. Bakanlığın eski yetkilileri, Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmesi çağrısında bulundu.

Aralarında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi isimlerin olduğu yaklaşık iki bin eski yetkili bir mektup yayınlayarak, Flynn davasına müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmesini istedi.

Adalet Bakanlığı geçen hafta, Rusya soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan ilk isim olan ve Rus büyükelçi ile görüşmesinin içeriğine ilişkin FBI’a yalan söylediğini de dava sürecinde itiraf eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e yönelik suçlamaların düşürülmesi için harekete geçmişti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın eski çalışanları mektupta, bu adımın sadece siyasi bir atama olan William Barr’ın imzasıyla atıldığını, dava yargıcına gönderilen talepte hiçbir kariyer savcısının imzasının olmadığına dikkat çekti.

Mektupta Adalet Bakanlığı’nın kararının ‘’daha önce benzeri görülmüş olsa da olağanüstü nadir” olduğu belirtildi.

Barr’ın istifa etmesinin olası görünmediğini de göz önünde bulunduran mektubun imzacıları, Flynn davasına bakan yargıca da Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları reddetmesinin arkasında yatan mantığı dikkatle incelemesi, davanın düşürülmesi talebini reddetmesi ve Flynn hakkında hüküm verme sürecini devam ettirme çağrısında bulundu.

ABD Adalet Bakanı William Barr, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için hareket geçerek Başkan’ın çıkarları doğrultusunda harekete geçtiğini reddetmişti. Barr, davanın düşürülmesi talebinde bulunma kararını, konuyu inceleyen savcının tavsiyesi doğrultusunda aldığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı’nın Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi talebi konusunda nihai kararı davaya bakan yargıcın vermesi gerekiyor. Yargıcın bu yönde bir karar vermemesi halinde, Başkan Donald Trump, Flynn için başkanlık affı çıkarabileceği imasında bulunmuştu.

Trump geçen hafta Flynn’in mahkemede aklanacağı kanısında olduğunu söylemiş ancak aklanmaması halinde başkan olarak farklı bir tür yetkiye sahip olduğunun mesajını vermişti.

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