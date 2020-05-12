William Barr’a Eski Adalet Bakanlığı Yetkililerinden İstifa Çağrısı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesini istemesine tepkiler sürüyor. Bakanlığın eski yetkilileri, Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmesi çağrısında bulundu.

Aralarında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi isimlerin olduğu yaklaşık iki bin eski yetkili bir mektup yayınlayarak, Flynn davasına müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmesini istedi.

Adalet Bakanlığı geçen hafta, Rusya soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan ilk isim olan ve Rus büyükelçi ile görüşmesinin içeriğine ilişkin FBI’a yalan söylediğini de dava sürecinde itiraf eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e yönelik suçlamaların düşürülmesi için harekete geçmişti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın eski çalışanları mektupta, bu adımın sadece siyasi bir atama olan William Barr’ın imzasıyla atıldığını, dava yargıcına gönderilen talepte hiçbir kariyer savcısının imzasının olmadığına dikkat çekti.