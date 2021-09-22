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Willie Garson: Sex and the City dizisi oyuncusu 57 yaşında hayatını kaybetti

22.09.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı sezon boyunca devam eden Sex and the City dizisinde canlandırdığı Stanford Blatch karakteriyle tanınan oyuncu Garson, birçok yapımda yer almıştı. Garson'ın ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Willie Garson: Sex and the City dizisi oyuncusu 57 yaşında hayatını kaybetti

Altı sezon boyunca devam eden Sex and the City dizisinde canlandırdığı Stanford Blatch karakteriyle tanınan oyuncu Garson, birçok yapımda yer almıştı. Garson'ın ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Oyuncunun ölümünü oğlu duyurdu.

HBO'nun ünlü dizisi Sex and the City'de Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin yakın arkadaşı rolünü oynayan Garson, son olarak devam dizisi olan And Just Like That için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.

White Collar (Beyaz Yaka) isimli dizide de Mozzie karakterini canlandıran Garson, 1980'ler ve 1990'lar boyunca Cheers, Family Ties and LA Law, The X-Files ve Friends gibi dizilerde de yer aldı.

1964'te New Jersey'de doğan William Garson Paszamant, üniversitede sinema okudu ve Yale Drama Okulu'nda güzel sanatlar yüksek lisansını bitirdi.

Asıl ününü ise 1998'de başlayıp altı sezon süren ve ardından iki de devam filmi çekilen Sex and the City'yle kazandı.

Dizide Garson'ın eşcinsel partneri Anthony Marentino'yu canlandıran Mario Cantone, Instagram hesabından "Yıkıldım, üzüntüye boğuldum... Sen tanrılardan bir armağan gibiydin" paylaşımı yaptı.

Aynı dizide Miranda Hobbes'u canlandıran Cynthia Nixon da "Hepimiz onunla çalışmayı çok sevdik, hatta bayıldık. Hem ekranda hem gerçek hayatta inanılmaz eğlenceliydi. Aydınlığın, arkadaşlığın ve şov dünyasındaki erdemin kaynağı gibiydi" açıklaması yaptı.

Willie Garson ve Sarah Jessica Parker

Sex And The City ve devam dizisi Just Like That adlı yapımların yapımcısı Michael Patrick King, Garson'ın "hastayken bile çalıştığını" söyledi ancak herhangi bir hastalığa dair detay vermedi:

"Ruhu ve sanatına olan adanmışlığı her gün onunlaydı. Hem insan olarak hem de çok sayıda yeteneğe sahip bir aktör olarak herkes tarafından çok özlenecek."

Garson, evlat edinme konusunda ciddi kampanyalar yürütüyordu ve 2009'da oğlu Nathen'ı evlat edindi.

Nathen da Instagram hesabından babasının fotoğraflarını paylaşarak Garson'a veda etti:

"Tüm maceralarını benimle yaşadığın ve birçok şeyi başardığın için çok mutluyum. Seninle çok gurur duyuyorum. Seni her zaman seveceğim."

https://www.instagram.com/p/CUGhqQHv9UV/

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