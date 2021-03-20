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Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

20.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç sanatçı Alara Kuru, yeni şarkısının klibi için oyuncu Wilma Elles ile kamera karşısına geçti. Klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, 10 yıl önce kendisinin de aldatıldığını itiraf etti.

Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Alara Kuru’nun yeni şarkısı ‘Yüreğim Sana’ için klip çekildi. Klipte ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdağ rol aldı. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen klip çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.

“ÇOK ALDATILDIM”

Çekim arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles, Alara Kuru ve Burak Bozdağ son zamanlarda kadına şiddetin arttığı ve bu konuda herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Klipte rol icabı aldatan kadın rolünü oynayan Elles, “Gerçek hayatta çok aldatıldım. Bir kere aldatılınca bir daha güven olmuyor” dedi.

Wilma Elles, 2011’de evlendiği, çocukları Melodi Evita ve Milat Aristo’nun babası Kerem Göğüş’ten 2019’da ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wilma Elles
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
problem sende demekki...
iyi olmuş sana sen kendi ülkende vasıfsız bir elrman buraya getirsinler bozuk türkçe ile seni başımıza ünlü yapanlar utansın sen meryem uzerli ve sizin gibiler sanatın s sinden anlamazsınız bence kendi ülkenize dönün

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