Wilma Elles 'dolandırıcılık' suçundan hakim karşısında!

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Wilma Elles ile şikayetçi Ülkü Çağlayan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Arif Kerem Göğüş ise gelmedi. Göğüş'ün avukatı, takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin kanun yararına bozma yoluna başvurduklarını belirterek, Adalet Bakanlığı'ndan dönüşünün beklenmesini talep etti. Mahkeme, talebi reddetti.

"TİCARİ İLİŞKİM OLMAMIŞTIR"

Duruşmada savunması alınan Wilma Elles, "Kerem Göğüş eski erkek arkadaşımdır. Hamile kaldığım için iyi gitmeyen ilişkimize devam ettik. Çocuklarım doğduğunda idare etmeye çalıştık ama olmadı. 2015 yılında çocukların doğmasından sonra Kerem Göğüş ile irtibatım kesildi. Sanıkla ortak çocuklarımızdan dolayı mecburi olarak görüşmüşlüğüm oldu. Ne kendisiyle, ne de şirketiyle ticari ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"YARIM KALAN İNŞAATI BEN TAMAMLADIM"

Soruşturma dosyasında bahsi geçen Nurcan Elles isimli kişinin soyisminin yanlış yazıldığını öne süren Wilma Elles, şöyle konuştu:

"O kişinin soyadı İlleez'dir. Benim soyismime tesadüf eseri benzemektedir. Bu kişi Kerem'in annesidir. 2017 yılında kendi birikimim ile Kerem’in yaptığı inşaattan yedi daire satın aldım. Aldığım daireler Kerem’in sattığı daireler değildi. C.S. isimli şahıstan satın aldım..."