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Wilma Elles: Türk kadınını oynamak istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen Alman oyuncu Wilma Elles, hayalinin Türk kadınını canlandırmak olduğunu söyledi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen Alman oyuncu Wilma Elles, hayalinin Türk kadınını canlandırmak olduğunu söyledi. Alman oyuncu Wilma Elles, ikiz çocukları Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka ile Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak için Antalya'ya geldi. Kariyer hedefleri hakkında bilgi veren Wilma Elles, anne olmanın kariyerine engel olmadığını, aksine pozitif birçok yanını yaşadığını anlattı. 'ÇOCUKLARIM DA BENİMLE BİRLİKTE SET TOZU YUTUYOR' Milat Aristo Kerem ile Melodi Bita Oleka'nın oyuncu olmasını çok istediğini belirten Elles, "Onlar oyunculuğu seçerse iyi bir anne olduğumu hissedeceğim. Çünkü bir şeyler vermişim diyebileceğim" dedi. Ailesinde farklı meslek dallarında kişiler olduğunu anlatan Elles, "Milat ve Melodi benimle birlikte set set geziyor. Onlar sahne tozuna alışık. Gelecekte ne iş yaparlar şimdiden kestiremiyorum. Fakat oyuncu olmalarını çok isterim" diye konuştu. Elles, boş zamanlarında çocuklarıyla zaman geçirmeye özen gösterdiğini söyledi. Elles, "İkizlerimle her yaşadığım an benim için çok önemli. Onlara iyi bir anne olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi. 'TÜRK KADININI OYNAMAK İSTİYORUM' Şimdiye kadar Rus, Alman, İngiliz, ABD'li kadını oynadığına değinen Wilma Elles, Türk kadınını oynamak istediğini belirtti. Bu amaçla aksan öğreneceğini kaydeden Wilma Elles, Türkçe bildiğini fakat aksan olarak sorun yaşadığını anlattı. Elles, "Aksanımı düzeltip Türk kadınını canlandırmayı hayal ediyorum. Yapımcı ve yönetmenlere de buradan seslenmiş olayım. Türk kadını oynamak benim için çok önemli" diye konuştu. Yeni dizi ve sinema projeleri olduğunu, çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Elles, hayranlarıyla beyaz perdede buluşacağı günü iple çektiğini söyledi.

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