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Wimbledon fotoğrafları OPPO Reno 5G ile çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

OPPO ve Wimbledon iş birliği ile turnuvanın tarihinde bir ilk olarak Wimbledon'ın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, turnuvanın en önemli anlarını OPPO Reno 5G ile çekecek

İSTANBUL (AA) – OPPO ile Wimbledon Tenis Turnuvası arasındaki iş birliği kapsamında, turnuvanın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon olan OPPO Reno 5G ile çekilecek.

OPPO açıklamasına göre, OPPO, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile iş birliği yaparak, turnuvanın ilk resmi akıllı telefon partneri ve Asya kökenli ilk ortağı olmuştu.

Bu iş birliği kapsamında OPPO, 1 Temmuz’da başlayan turnuvayı mobil fotoğrafçılık teknolojileri ile mercek altına alıyor. Wimbledon’ın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon ile çekilecek. Turnuvanın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno 5G’nin, 10x hibrit zoom, geniş açı gibi teknolojilerini kullanarak bir "ilk"e imza atacak.

OPPO ve AELTC aynı zamanda turnuva kapsamında "#AceTheShot" adlı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Turnuva boyunca tenis taraftarları ve amatör fotoğrafçılar OPPO standını ziyaret ederek fotoğraf becerilerini test edebiliyor.

- "Wimbledon ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, "Wimbledon ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Böyle ikonik bir etkinliğin fotoğraflarının, bir akıllı telefonla çekilmesini sağlayan ilk marka olmak harika bir duygu. OPPO Reno 5G’de yer alan, yaratıcı hayal gücü ile beslenen yaratıcı teknolojileri geliştirmek için çok çaba gösterdik. İnsanları bir araya getirmek için teknoloji her zaman çok önemli bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Jed Leicester ise 20 yıldır Wimbledon'ın fotoğraflarını çektiğini belirterek, “Her kamera numarasını ve en iyi açıların nereden olduğunu biliyorum. Reno 5G deneyimi benim için yeni bir meydan okuma olacak. Son birkaç gündür kameradaki 10x zoom özelliğini kullanmaya alıştım. Reno 5G ile çekilen fotoğrafların kalitesi şaşırtıcı.Reno 5G aynı zamanda çekim yaptığınız açılarla size dinamik olma imkanı tanıyor. Turnuva boyunca kamera özelliklerinin daha fazlasını keşfetmeni ve yeni çekimler yapmanın heyecanını duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

- OPPO Reno 5G

OPPO Reno 5G, 10x hibrit zoom özelliği ile dikkati çekiyor. 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lens ile kamera, lensleri 160 mm'lik tam bir bant genişliğine ulaştırmak için farklı odak aralıklarında birleştiriyor. 48MP süper HD lensi ile OPPO Reno 5G, fotoğraflarda daha canlı detaylar için süper yüksek çözünürlük ve daha yüksek renk doğruluğu sunuyor.

Spora destek olma vizyonu kapsamında Wimbledon ile birlikte bir diğer prestijli tenis turnuvası Roland-Garros ile de iş birliği yapan OPPO, daha önce İspanya’nın Barcelona Kulübü ve Uluslararası Kriket Konseyi ile anlaşma sağlamıştı

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