Wimbledon fotoğrafları OPPO Reno 5G ile çekilecek

İSTANBUL (AA) – OPPO ile Wimbledon Tenis Turnuvası arasındaki iş birliği kapsamında, turnuvanın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon olan OPPO Reno 5G ile çekilecek.

OPPO açıklamasına göre, OPPO, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile iş birliği yaparak, turnuvanın ilk resmi akıllı telefon partneri ve Asya kökenli ilk ortağı olmuştu.

Bu iş birliği kapsamında OPPO, 1 Temmuz’da başlayan turnuvayı mobil fotoğrafçılık teknolojileri ile mercek altına alıyor. Wimbledon’ın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon ile çekilecek. Turnuvanın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno 5G’nin, 10x hibrit zoom, geniş açı gibi teknolojilerini kullanarak bir "ilk"e imza atacak.

OPPO ve AELTC aynı zamanda turnuva kapsamında "#AceTheShot" adlı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Turnuva boyunca tenis taraftarları ve amatör fotoğrafçılar OPPO standını ziyaret ederek fotoğraf becerilerini test edebiliyor.