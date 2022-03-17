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  4. Winamp NFT adımı atıyor: Efsane tasarım NFT olarak satılacak!

Winamp NFT adımı atıyor: Efsane tasarım NFT olarak satılacak!

17.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsanesi olan Winamp, ikonikleşen tasarımını NFT olarak açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Winamp, NFT'den elde edilecek gelirin hayır projelerine aktarılacağını söyledi.

Winamp NFT adımı atıyor: Efsane tasarım NFT olarak satılacak!

Winamp, 90'lardan hatırlayabileceğiniz çok popüler bir medya oynatıcısıydı. Ancak Winamp dijital müziğin yükselişi ile birlikte uzun süreli bir düşüş yaşadı ve daha sonra hiç kimse Winamp'ı bilgisayarına indirmeyi düşünmedi. Fakat Winamp artık küllerinden doğmaya hazırlanıyor ve özellikle de duyurusunu yaptığı NFT adımı ile dikkat çekiyor.

WINAMP EFSANE TASARIMI NFT OLARAK SATIYOR

Winamp, medya oynatıcısının aşağıda yer alan orijinal ve ikonik tasarımını NFT olarak satacak. Winamp, NFT'yi 16 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri arasında açık artırmaya çıkaracak.

Winamp

Ardından, 23 Mayıs'tan itibaren Winamp,  20 dijital sanatçı tarafından yapılan ve orijinal Winamp tasarımından türetilerek hazırlanan 20 NFT eser de satacak. Bu noktada elde edilen gelirden sanatçılar da ödeme alabilecek.

Bir dönemin efsanesi Winamp, geri dönüyor!Bir dönemin efsanesi Winamp, geri dönüyor!

Geriye kalan tüm gelir ise, hayır projelerine aktarılmak üzere Winamp Vakfı'na gidecek.

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