Windows 10 19H1 detayları belli oldu

Microsoft, her yıl olduğu gibi 2019’un ilk çeyreğinde Windows 10 için büyük çaplı bir güncelleme yayınlayacak. 19H1 kod isimli bu güncelleme ile beyaz tema seçeneğinin geleceği günler öncesinden sızmıştı. Bugün ise 19H1 güncellemesinin diğer detayları belli oldu.

Yeni özellikler ile gelecek olan 19H1 güncellemesi, sistem performansınında da gözle görünür bir artış sağlayacak. Nisan 2019‘da indirime sunulacak olan güncellemenin detaylarına gelin hep birlikte bir göz atalım.

Beyaz tema seçeneği sisteme ekleniyor.

Oturum açma ekranında yeni Acrylic efekti ekleniyor.

Yeni emojiler ekleniyor.

Parlaklık açma kapatma ekranı yenileniyor.

Varsayılan duvar kağıdı değişiyor.

Başlat ve görev çubuğu Fluent Design tasarım anlayışı ile tasarlanıyor.

Windows Hello ayarları tasarımsal açıdan yenileniyor.

3D görüntüleme, hesap makinesi, takvim, Groove Music, mail, film ve TV, Paint 3D, yapışkan notlar ve ses kaydedicisi uygulamaları artık kaldırılabiliyor.

Sistem performansını olumsuz etkileyen hatalar düzeltiliyor.

Dokunmatik klavyeye artık daha fazla sembol ekleniyor.

Caps Lock açıkken yazı yazarken uyarı ekranı çıkacak.

Nisan ayında yayınlanacak olan bu güncelleme ile sistemdeki diğer bilinen tüm sorunların da çözüleceğini belirtelim. Windows 10’u beslemeye devam eden Microsoft, uzun bir sürenin ardından macOS’e ciddi bir rakip olmayı başardı. Umarız Windows 10’daki stabilite ve performans daha artar.

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