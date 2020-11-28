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Windows 10 Android uygulamaları için güncellenecek

28.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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Windows 10 Android uygulamaları için güncellenecek

Microsoft, önümüzdeki yıl Windows 10 için Android desteğini getirecek. Bu destek ile Windows 10 Android uygulamalarını destekleyecek.

Microsoft, Windows 10 için önemli güncellemeleri bir sonraki yolla getirecek. Windows Central’a göre, şirket 2021’de işletim sistemi için önemli ve çok istenen özellikleri sunmak üzere. İşletim sistemi 2015’ten beri kullanılıyor ve çıktığın günden beri olgun bir yazılım haline geldi. Microsoft, Windows 10X’i de tanıtmak üzere. Çift ekranlı cihazlar için geleceğine inanılan versiyon, aslında düşük kaliteli PC’lerin hafif bir versiyonu olarak duracak. Tabii ki Motorola, ileride çift ekranlı cihazlar için geliştirecek. Bu yüzden Windows 10 Android uygulamalarını yeni sürümünde destekleyecek.

Windows 10X, 2021’in ilk yarısında gelecek. Sürmekte olan pandeminin neden olduğu tüm belirsizlikler ve aksaklıklardan sonra söz konusu yazılım ertelendi. Yeni işletim sistemi, ARM tabanlı bilgisayarlar için olacak, ChromeOS ve iPadOS ile rekabet edecek.

Bu yıl Apple, ARM tabanlı desteğine ve iPhone uygulamaları uyumluluğuna sahip macOS Big Sur’u duyurdu. Yeni işletim sistemi, şirketin ilk ARM tabanlı yonga seti olan Apple M1’i desteklemek için tanıtıldı. Microsoft da ARM tabanlı bilgisayarlar için yeni trendin farkında. Bu nedenle Windows 10’u ARM için hazırlaması gerekiyor. Tabii ki, Windows 10X, gelecekteki bir güncellemeyle Win32 uygulamalarını da destekleyecektir. Yani ikisi bir arada bir çözüm olacak.

X86 PROGRAMI BAŞLATACAK

Microsoft mobil işletim sistemi girişimlerinde umduğunu bulamadı. Bu nedenle, Microsoft Android ve Android uygulamalarına yönelebilir. Rapora göre Microsoft, 2021’in ilk yarısında küçük bir güncelleme planlıyor. Şirket, 2021 yılının ikinci yarısında gelecek büyük bir güncelleme için çerçeveyi hazırlayacak. Teknoloji devi x86 programı başlatacak. Bu program ile ARM tabanlı bilgisayarların normal masaüstü programlarını çalıştırmasına izin verecek.

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Microsoft ayrıca “Bulut PC” adlı ilginç bir özelliği de tanıtacak. Bu hizmet, kullanıcıların yerel donanım olmadan yüksek kaynak programlarını çalıştırmak için internet bağlantısı üzerinden bir Windows 10 örneğini yayınlamasına olanak tanıyacak.

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