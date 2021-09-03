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Windows 10'dan Windows 11'e geçiş ücretsiz!

03.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 11 için geri sayıma geçti. Bir süredir beta aşamasında olan yeni Windows sürümünün ekim ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Windows 10'dan Windows 11'e geçiş ücretsiz!

C tarafında Microsoft’un en güçlü markalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda bilgisayar sektöründeki pek çok firma, Microsoft’un geliştirdiği işletim sistemi olan Windows’u kullanıyor. Bu alanda Windows’un ciddi bir rakibi yok. Fakat Windows sürümlerinden sonra en yaygın işletim sisteminin MacOS olduğunu söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Microsoft son olarak Windows 10’u kullanıma sunmuştu. Windows 10 önceki Windows sürümlerine göre biraz daha stabil ve kararlı bir versiyondu. Dolayısıyla bu sebepten ötürü Microsoft uzun bir süre ciddi güncellemeler yapmak zorunda kalmadı.

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Fakat artık bazı şeylerin yenilenmesi gerekiyordu. Bu yüzden Microsoft, kararlı bir diğer sürüm olan Windows 11’i duyurdu. Uzun bir süredir beta aşamasında olan Windows 11 önümüzdeki günlerde PC kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

WINDOWS 11'E ÜCRETSİZ GEÇİŞ İMKANI

Windows 10 kullanıcıları, Windows 11'e ücretsiz geçiş yapabilecek. Yani halihazırda orijinal bir Windows 10 kopyası kullanıyorsanız direkt olarak Windows 11’e ücretsiz bir şekilde geçiş yapabileceksiniz.

Merak edenler için belirtelim. Şimdiye kadarki beta testlerinde öyle ciddi sorunlar ortaya çıkmamıştı. Dolayısıyla bu anlamda Windows 11'in şimdilik sorunsuz olduğunu söyleyebiliriz. Yine de kullanıcı sayısı arttığında ufak tefek hatalar ortaya çıkacaktır. Dileriz Microsoft bu tarz hataları da kısa süre içerisinde ortadan kaldırır.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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