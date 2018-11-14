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Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi geri döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kullanıcılara birçok sorun ve sıkıntı yaşatan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi tekrar kullanıma sunuldu.

Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi geri döndü!

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ancak bazı bilgisayar sahiplerinin dosyalarının silinmesine yol açan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi tekrar yayınlandı. Sorunlardan arındırılan ve kararlı hale getirilen güncelleme nihayet son tüketici ile buluşuyor.
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi geri döndü

Güncellemede yaşanan sorunlardan dolayı kullanıma sunulduktan sonra geri çekilmiş ve Microsoft, güncellemeyi bir şekilde indirenlerden yüklememelerini istemişti. Birçak kez daha sorun yaşatan güncelleme nihayet bu sorunlardan arındırıldı ve kullanıma sunuldu.

Eğer siz de bu güncellemeyi bilgisayarınıza yüklemediyseniz Başlangıç > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğine girip ardından Güncelleştirmeleri Denetle'yi seçin. Bu işlemleri yaptığınızda eğer güncelleme varsa zaten yüklenmesi için size bilgi verecektir.

Bazı kullanıcıların dosyalarının kaybolmasına neden olan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi artık güvenli bir şekilde yüklenebiliyor. Microsoft daha önce bu hataya çözüm bulduğunu açıklamıştı fakat yeni sürüm henüz kullanıma sunulmamıştı. Güncelleme ile ilgili detaylı bilgi Microsoft'un internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
win7!!! windowsun bugüne kadar çıkardığı en iyi işletim sistemi. hala kullanıyorum. bence win 7 yi geliştirsinler
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