Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

Windows 10 aldığı güncellemeler ile kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Alınan güncellemeler ile birlikte daha güvenli hale gelen Windows bilgisayarlar, bazen güncellemelerden kaynaklıçeşitli sorunlarla da gündeme gelebiliyor. Tıpkı bu hafta yayınlanan toplu Windows 10 güncellemesi gibi. Ancak bu kez durum daha ciddi.

WİNDOWS 10 GÜNCELLEMESİ 'SESLERİ KISTI'

Microsoft bu hafta Windows 10 yüklü cihazlar için KB4556799 toplu güncellemesini yayınladı. Yayınlanan Windows 10 KB4556799 güncellemesi ile güvenlik açıkları kapatıldı. Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sesle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Güncelleme sonrası ses sürücü yapılandırmaları sıfırlandı, hatta sürücülerin kaldırıldığını söyleyen kullanıcılar bile oldu. Güncellemenin tek etkisi ses de değildi.

ÖNEMLİ BİLGİ VE BELGELER SİLİNDİ

Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcıları önemli bilgilerinden de etti. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra depoladıkları bilgi ve belgelerin silindiğinden şikayet etti. Bazıları ise 6-8 kez sistemin kendini başlattıktan sonra bilgilerin yeniden göründüğünü söyledi.