Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

Windows 10 aldığı güncellemeler ile kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Alınan güncellemeler ile birlikte daha güvenli hale gelen Windows bilgisayarlar, bazen güncellemelerden kaynaklıçeşitli sorunlarla da gündeme gelebiliyor. Tıpkı bu hafta yayınlanan toplu Windows 10 güncellemesi gibi. Ancak bu kez durum daha ciddi.
Microsoft bu hafta Windows 10 yüklü cihazlar için KB4556799 toplu güncellemesini yayınladı. Yayınlanan Windows 10 KB4556799 güncellemesi ile güvenlik açıkları kapatıldı. Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sesle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Güncelleme sonrası ses sürücü yapılandırmaları sıfırlandı, hatta sürücülerin kaldırıldığını söyleyen kullanıcılar bile oldu. Güncellemenin tek etkisi ses de değildi.
Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcıları önemli bilgilerinden de etti. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra depoladıkları bilgi ve belgelerin silindiğinden şikayet etti. Bazıları ise 6-8 kez sistemin kendini başlattıktan sonra bilgilerin yeniden göründüğünü söyledi.
İyi haber ise şu; Güncellemeyi kaldırmak sorunların hepsini çözmek için yeterli oluyor. Bilgiler ise aslında hiç silinmemesine rağmen güncellemenin kaldırılması sonrası eski yerlerine geri geliyor. Ancak sorunun kesin olarak çözülebilmesi için Microsoft'un yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınlaması şart.
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