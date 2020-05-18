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Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Microsoft Windows 10 için KB4556799 toplu güncellemesini dağıtmaya başladı. Fakat hata düzeltmeleri içeren Windows 10 güncellemesi birçok kullanıcının problem yaşamasına hatta bilgilerinin kaybolmasına sebep oldu.

Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

Windows 10 aldığı güncellemeler ile kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Alınan güncellemeler ile birlikte daha güvenli hale gelen Windows bilgisayarlar, bazen güncellemelerden kaynaklıçeşitli sorunlarla da gündeme gelebiliyor. Tıpkı bu hafta yayınlanan toplu Windows 10 güncellemesi gibi. Ancak bu kez durum daha ciddi.

WİNDOWS 10 GÜNCELLEMESİ 'SESLERİ KISTI'

Microsoft bu hafta Windows 10 yüklü cihazlar için KB4556799 toplu güncellemesini yayınladı. Yayınlanan Windows 10 KB4556799 güncellemesi ile güvenlik açıkları kapatıldı. Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sesle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Güncelleme sonrası ses sürücü yapılandırmaları sıfırlandı, hatta sürücülerin kaldırıldığını söyleyen kullanıcılar bile oldu. Güncellemenin tek etkisi ses de değildi.

ÖNEMLİ BİLGİ VE BELGELER SİLİNDİ

Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcıları önemli bilgilerinden de etti. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra depoladıkları bilgi ve belgelerin silindiğinden şikayet etti. Bazıları ise 6-8 kez sistemin kendini başlattıktan sonra bilgilerin yeniden göründüğünü söyledi.

Windows 10 güncelleme sorunu

İŞTE WİNDOWS 10 GÜNCELLEME HATASININ ÇÖZÜMÜ

İyi haber ise şu; Güncellemeyi kaldırmak sorunların hepsini çözmek için yeterli oluyor. Bilgiler ise aslında hiç silinmemesine rağmen güncellemenin kaldırılması sonrası eski yerlerine geri geliyor. Ancak sorunun kesin olarak çözülebilmesi için Microsoft'un yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınlaması şart.

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