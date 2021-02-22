Windows 10 güncellemesinde neler değişecek?

ABD merkezli teknoloji devi bir sonraki büyük güncellemesini duyurdu. Güncelleme performansa ve uzaktan çalışma prensiplerine odaklanıyor. Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının bu sürümü kullanmaya başlayabileceklerini açıkladı. 21H1 güncellemesinin odak noktası, güvenliği, uzaktan erişimi ve kaliteyi iyileştirmek.

YÜZ TANIMA İÇİN HARİCİ KAMERA DESTEĞİ

Windows 10’a gelen en önemli özellik, harici bir web kamerasını Windows Hello yüz kimlik doğrulaması için varsayılan olarak ayarlama yeteneği olacak. Yerleşik bir Windows Hello web kamerasına sahip bir bilgisayar kullanırken sorun yaşamazsınız. Ancak, kameranızı bir masaüstü monitöre yerleştirmiş olabilirsiniz. Buna ek olarak, harici bir kamera kullanarak yüzünüzle oturum açmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yeni özellik kullanışlı olacak. Aynı şekilde kullanıcılar parmak iziyle de oturum açma saçeneğine sahip olmaya devam edecekler.

Windows Defender, uygulama korumasının performansını hızlandıran bir güncellemeye sahip olacak. Bir Microsoft Defender Guard Office belgesi açılırken gecikmeye neden olan bir sorun da düzeltildi. Windows Yönetim Araçları Grup İlkesi Hizmeti, daha fazla kişinin uzaktan çalışmasına paralel olarak daha fazla uzaktan çalışma senaryosunu desteklemek için performansını güncelleyecek. Beta Insider programına katılan kullanıcılar, programda kaldıkları sürece 21H1 güncellemesini indirebilir.

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