Windows 10 güncellemesiyle bu yenilikler gelecek

Microsoft, Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar için en son Windows 10 güncellemesini yayınladı. Bugünden itibaren indirilebilen güncelleme ile çok sayıda yenilik de Windows kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Windows 10 güncellemesi başladı

Öte yandan Insider programına dahil olmayan kullanıcılar ise bu güncellemeler için 2019'un ikinci yarısını bekleyecek.

İşte 18272 güncellemesiyle gelen yenilikler:

Neredeyse tüm ikonlar karanlık tema için daha uygun bir hale geliyor.

Kullanıcılara İndirilenler klasöründe en son indirilen öğe gösterilecek.

Başlat menüsünde yer alan klasörler, kullanıcı isterse, bu menüden kaldırılabilecek.

Ekran klavyesi tuşu daha görünür hale gelecek.

Tablet modunda görsel geliştirmeler olacak.

Not Defteri'ne kullanışlı bir görev çubuğu eklenecek ve bu uygulamada dosyayı kaydetmediğiniz takdirde (*) işareti yer alacak.