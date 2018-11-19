Windows 10 kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi mi başlıyor?

Gelişme, Windows haberleri web sitesi Aggiornamenti Lumia'nın keşfiyle yaşandı. Keşfe göre Microsoft, gelen kutusunda reklam gösterme fikrini bazı ülkelerde denemeye başlamıştı. Kulağa pek hoş gelmeyen bu gelişme hakkında Microsoft'un iletişim şefinden bir açıklama geldi: "Bu, kapsamlı olarak test edilmesi amaçlanmamış deneysel bir işlevdi ve kapatılıyor."

İlk söylenenlere göre işlev gerçeğe dönüştüğünde, ayda 7 dolara veya yılda 70 dolara mal olan Office 365 Personal lisansı, reklamı kapatmanızı sağlayacaktı.

Parayla aldığınız bir işletim sisteminin en temel programlarından birinde reklam göstermesi, son derece sinir bozucu olabilirdi. Neyse ki Posta uygulamasını kullananlar için kabus uzun sürmedi ve Microsoft, uygulamaya reklam koymayacağını tartışmaya yer vermeyecek bir dille açıkladı. (DHA)

