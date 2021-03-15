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  4. Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

15.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

Windows 10 mavi ekran hatası artık düzenli olarak gelen haberler arasında yer alıyor. Şirketin neredeyse her seferinde devam ettirdiği bu hatalar bir türlü dur durak bilmiyor.

Microsoft şirketi tarafından uyumsuzluk sorunu nedeniyle ortaya çıktığı söylenen bu hatalar giderilmeye çalışılıyor.

Hem yazılım alanında hem de işletim sistemi konusunda en gözde firmalar arasında yer alan Microsoft, ne yazık ki kullanıcılarını bu şekilde üzmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere neredeyse tüm güncellemelerde aynı problem ile karşılaşmak mümkün.

UYUMSUZLUK MAVİ EKRANA NEDEN OLUYOR

KB5000802 kodlu güncelleme nedeniyle ortaya çıktığı söylenen bu sorun daha çok yazıcılar ile alakalı. Eğer bilgisayarınız yazıcı ile uyumlu değilse böyle bir durumda Microsoft mavi ekran sorunu yaşayabilirsiniz. Fakat işin asıl tuhaf tarafı burada başlıyor.

Bundan kısa bir süre önce yazıcılar ve bilgisayar arasında uyum sorunu görmeyen kullanıcılar bir anda mavi ekran hatası ile karşılaştılar. Ortaya böyle bir sonucun çıkması güncellemenin hatalı olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Bu nedenle Microsoft hızlıca güncellemeyi düzeltmeye çalıştı.

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Şirketin bu sorun ile ilgilendikten sonra, sorunu ne zaman kesin bir şekilde çözeceği net olarak bilinmiyor. Her ne kadar bilgisayardan güncellemeyi kaldırmak önemli bir etki yaratsa bile yine de kesin çözüm değil. Fakat şimdilik işlerinizin devam etmesi için güncellemeyi kaldırabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 Microsoft
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