Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

Microsoft şirketi tarafından uyumsuzluk sorunu nedeniyle ortaya çıktığı söylenen bu hatalar giderilmeye çalışılıyor.

Hem yazılım alanında hem de işletim sistemi konusunda en gözde firmalar arasında yer alan Microsoft, ne yazık ki kullanıcılarını bu şekilde üzmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere neredeyse tüm güncellemelerde aynı problem ile karşılaşmak mümkün.

UYUMSUZLUK MAVİ EKRANA NEDEN OLUYOR

KB5000802 kodlu güncelleme nedeniyle ortaya çıktığı söylenen bu sorun daha çok yazıcılar ile alakalı. Eğer bilgisayarınız yazıcı ile uyumlu değilse böyle bir durumda Microsoft mavi ekran sorunu yaşayabilirsiniz. Fakat işin asıl tuhaf tarafı burada başlıyor.

Bundan kısa bir süre önce yazıcılar ve bilgisayar arasında uyum sorunu görmeyen kullanıcılar bir anda mavi ekran hatası ile karşılaştılar. Ortaya böyle bir sonucun çıkması güncellemenin hatalı olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Bu nedenle Microsoft hızlıca güncellemeyi düzeltmeye çalıştı.

Şirketin bu sorun ile ilgilendikten sonra, sorunu ne zaman kesin bir şekilde çözeceği net olarak bilinmiyor. Her ne kadar bilgisayardan güncellemeyi kaldırmak önemli bir etki yaratsa bile yine de kesin çözüm değil. Fakat şimdilik işlerinizin devam etmesi için güncellemeyi kaldırabilirsiniz.

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