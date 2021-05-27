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Windows 10 radikal değişikler ile adeta evrim geçirecek

27.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden olan Windows 10 radikal değişiklikleri ile gündeme geldi. Peki gerçekten de Microsoft Windows 10'da devrim niteliğinde yenilikler yapacak mı?

Windows 10 radikal değişikler ile adeta evrim geçirecek

Hatırlayacağınız üzere Windows 10 ile ilgili bazı dedikodular ortaya çıkmıştı. Şirketin platformu Windows 10X’e taşıyacağı söylentisi her yerde yankılandı.

Tuhaf bir şekilde bu gerçekleşmedi. Windows 10X ile alakalı neredeyse tüm projeler sonlandırıldı. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. Bu yeni işletim sistemi daha çok çift ekranlar için kullanılacaktı. Fakat işler Microsoft için pek yolunda gitmedi. Sonuç olarak yeni işletim sistemi tamamen kapatılmış gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre ise Microsoft firması Windows 10 işletim sistemine adeta evrim geçirtecek. Başlat Menüsü, Office uygulamaları, Microsoft Edge ve Windows 10 hazır uygulamalar hızlı bir şekilde değişikliğe uğrayacak.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEMİZE YARDIM EDECEKSİNİZ"

ABD’li işletim sistemi devi yeni bir isim getirmeyecek. Bunun yerine Windows 10 ile devam edilecek. Fakat eski Windows 10 ile yenisi arasında çok sert bir değişiklik olması bekleniyor. Bunun için şirket bir iş ilanı yayınladı. Bu iş ilanında, “dünyayı değiştirmemize yardım edeceksiniz” ifadesi yer alıyordu.

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Genel olarak bakıldığında Microsoft işletim sistemlerini güncellemek istiyor. Linux gibi platformların son zamanlarda popüler olması bunu tetikledi. Şirket yenilik peşinde koşuyor diyebiliriz. Peki sizce Windows 10 platformunda neler değiştirilmeli?

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 Microsoft
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