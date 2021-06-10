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Windows 10'un emeklilik tarihi belli oldu!

10.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 10'un emeklilik tarihini açıkladı. Microsoft'un sayfasına göre milyonlarca bilgisayarda yüklü bulunan Windows 10, bir süre daha bizimle ancak, bu fişinin çekilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Windows 10'un emeklilik tarihi belli oldu!

Microsoft, Windows 10'a 2015'ten bugüne kadar pek çok güncelleme getirdi. Şirket, bu güncellemelerle önemli noktalarda değişiklikler yaptı. Ancak görünüşe bakılırsa güncellemeleriyle ünlü Windows 10'un da bir emeklilik tarihi var.

BU TARİHTEN İTİBAREN WINDOWS 10'A DESTEK YOK

"Windows 10'un emeklilik tarihi ne zaman?" sorusu artık yanıt bulmuş durumda. Çünkü Microsoft, yaşam döngüsü sayfasında bu sorunun yanıtını verdi. Buna göre, Windows 10 işletim sisteminin bazı sürümleri (sayfaya göre Windows 10 Home ve Pro), 14 Ekim 2025'te emekli olacak. Bu, söz konusu sürümlerin güvenlik ve kalite güncellemeleri alamayacakları anlamına geliyor.

windows 10

Ayrıca bilgilerin Windows 10 Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümleriyle ilgili olduğu da aktarılanlar arasında.

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MICROSOFT HAZIRLANIYOR

Windows 10'un emeklilik tarihi için fazla üzülmeye gerek yok. Zira Microsoft, 24 Haziran'da büyük bir Windows etkinlik düzenlemek için hazırlanıyor. Son veriler, Microsoft'un 24 Haziran'daki etkinlikte yeni bir Windows işletim sistemi sürümü tanıtacağını gösteriyor. Bu sürüm için Windows 11 sesleri yükseliyor.

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