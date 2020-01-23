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Windows 10 WordPad reklamları şimdilik deneysel olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Windows 10 WordPad ile ilgili tanımlamalar önemli bir haber gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlayacağınız üzere Microsoft, e-posta uygulaması Outlook’un mobil versiyonuna reklam yerleştirme başlamıştı. Bu strateji devam ettirilebilir.

Windows 10 WordPad reklamları şimdilik deneysel olacak

Birçok şirket reklam politikaları konusunda daha agresif olmaya başladı. Akıllı telefon üreticileri bile bazı modellerde reklam kullanabiliyor. Buna son olarak Microsoft da eklendi. Şirket, WordPad’in araç çubuğunun hemen altına yerleştirilen bir reklam banner’ı ile Office Online uygulamaları ile ilgili reklam gösterecek.

Bu yeni reklamlar, tarayıcıyı açarak kullanıcıları Word Online veya Office Online resmi web sitesine götürecek. Ayrıca reklamın sağ üst köşesinde kapatma kısmı yer alacak.

WordPad’de ‘Try Word online for free.’, ‘Use Word, Excel and PowerPoint for free online.’, ‘Try Office for free online.’, Try Word, Excel, and PowerPoint for free online.’ şeklinde bazı reklamlar bulunacak. Windows 10 ile ilgili reklam politikaları kullanıcıları pek memnun etmiyor. Bu kadar fazla reklamın olması ilerleyen zamanlarda başka sorunlara neden olabilir.

Microsoft News gibi diğer Windows 10 uygulamalarında da yine benzer yöntemler uygulanıyor. Bu durumun nereye kadar devam edeceği ise henüz bilinmiyor. WordPad’deki reklamlar şimdilik sadece deneysel olarak yerleştirildi ve kuruluş, Windows 10 kullanıcıları tarafından gösterilecek tepkileri merak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 workpad Microsoft

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