Windows 10 yazıcı hatası almaya başladı

Bazı kullanıcılar durup dururken mavi ekran hatası alıyordu, bu hatayı sistem gereksinimleri değişmeksizin çoğu kullanıcı yaşıyordu. Hata sürekli olmasa da internette dolanırken aniden karşılarında beliriyor ve çoğu zaman verilerini kaybetmelerine sebep oluyordu. Firma bunun neticesinde hızlı bir çözüm sunmak amacıyla kısa sürede yeni bir güncelleme sunmuştu.

''GÜNCELLEMELER HİÇ YÜKLENMİYOR''

Gelen güncelleme ile beraber Microsoft sorunu kısa sürede çözüme kavuşturmuştu. Ancak çözüme kavuştuktan kısa bir süre sonra yeni güncellemenin yeni bir sorunu ortaya çıkardığı görülmüştü. Gelen yeni hata kapsamında kullanıcılar Windows 10 için farklı yazıcı hatası almaya başladı. Bunun neticesinde yeni bir güncellemeyi de hemen kullanıcılara sunmuştu. ”KB5001567” yapı numaralı bir güncelleme daha yayınladı ve ”bu sefer kesin” çözdük düşüncesine kapıldı. Ancak şimdi daha farklı bir sorun doğdu: ”Güncellemeler hiç yüklenmiyor”.

Bu hata kullanıcıları bir nevi delirtmiş durumda. İlk hatadan itibaren sürekli sorun ile karşılaşan kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar manuel olarak eski sürümlere geri dönerken asıl sorunun firmanın geniş kapsamlı çıkardığı OTA güncellemesinden ortaya çıktığı görüldü. Microsoft bu yeni güncellemeyi geri çekerek en sonki KB5001567 yapı numaralı sürüme geri dönüş sağladı. Eğer siz de önceki sürüme geri dönüş yaparsanız bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. Microsoft’un güncelleme katalog sitesini ziyaret ederek Windows 10 için önceki sürümü bilgisayarlarınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz.

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