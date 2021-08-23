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Windows 11’de göz atmaya değer 5 yeni özellik

23.08.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11’i şu anda test ediyor ve işletim sistemi resmi olarak çıkmadan önce hataları test ediyor. Windows 11’in bu yıl sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Windows 11 destekli bilgisayarların Ocak 2022‘den itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Windows 11’de göz atmaya değer 5 yeni özellik

Mac’ten ilham alan yeni bir arayüz: Windows 11, yuvarlatılmış köşeler ve pastel tonlarla temiz ve modern bir arayüz getiriyor. Fark edeceğiniz en büyük değişiklik, yenilenen Başlat Menüsü ile Görev Çubuğunun yeni konumu olacaktır. Kullanıcı Arabirimi daha parlak olacak ve önceki Windows yinelemelerine göre daha fazla işlevsellik sunacak.

Evrensel Medya Kontrolü:  Windows 11 ile PC’nizdeki tüm medya oynatmayı Eylem Merkezi’nden kontrol edebilirsiniz. Ne oynarsanız oynayın, her şey Eylem Merkezinde görünecek.

Rastgele bir YouTube videosunu, Spotify’da en sevdiğiniz şarkıyı veya PC’nizde kayıtlı bir videoyu oynatabilirsiniz ve hepsi Eylem Merkezi’nde gösterilecek.

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Yeni Microsoft Mağazası:

Windows 11, yeni bir Microsoft Mağazası ile birlikte gelecek. Yeni Microsoft Store sıfırdan oluşturuldu. Artık Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java ve Progressive Web Apps dahil olmak üzere farklı platformlarda oluşturulmuş uygulamaları destekliyor. Artık Microsoft Edge tarayıcısı için temalar ve uzantılar da sunuyor. Windows11 Microsoft Mağazası ayrıca yeni ve şık bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelecek.

Android Uygulamaları Desteği ve Amazon App Store: Windows artık Android uygulamalarını çalıştırabilecek. Android uygulamaları hem Intel hem de AMD işlemciler tarafından desteklenecek. Windows11 ayrıca Android uygulamaları için Amazon destekli bir App Store ile birlikte gelecek.

Son olarak Widget’lar: Yeni Windows 11, widget’larla birlikte gelecek. macOS Monterey’de gördüklerimize çok benzeyecekler. Artık widget’lar bölümünden hava durumu, haberler, hisse senedi fiyatları gibi şeyleri takip edebileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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