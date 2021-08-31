Windows 11’e kim geçebilecek

Microsoft, Windows 11’i eski işlemcilere sahip bilgisayarlara yüklemenize izin verebilir. Ancak bu, daha yeni makinelerde bulacağınız tüm deneyimi elde edeceğiniz anlamına gelmiyor. Şirket, The Verge’e verdiği bir demeçte, desteklenmeyen CPU’lara sahip bilgisayarların Windows 11 güncellemelerini almaya ‘hak sahibi olmadığını’ belirtti.

Hatta söz konusu bilgisayarlar sürücü veya güvenlik yükseltmeleri bile alamayabilir. Başka bir deyişle, sisteminizi güvende tutmak için daha yeni donanımlar almanız gerekebilir. Şirket, konuyla ilgili ek yorum istenince şu ifadelerini kullandı. “İşletmelerin yeni platformu test etmelerine yardımcı olmak için insanların Windows 11 ISO’larını eski CPU’lara yüklemesine izin vereceğiz.”

Bu tamamen beklenmedik bir hareket değil. Microsoft, desteklenmeyen donanımlar için güncellemeler sunarsa yasal bir sorunla karşı karşıya kalabilir. PC’niz ile böyle bir risk almamanız en mantıklı hareket gibi görünüyor. Şirket, bir PC yükseltmesini haklı kılana kadar beklemek zorunda kalsanız bile, Windows 11 ile nispeten yeni bir bilgisayar kullanmanızı istiyor gibi görünüyor.

Neticede daha yeni bir bilgisayar ile kullanılan işletim sistemi hem kullanıcı hem de şirket açısından baş ağrısına sebep olabilecek problemlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Şirket bir önceki açıklamasında Windows 11’i eski bilgisayarlara yüklemeye izin vereceğini belirtse de konuyla ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

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