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Windows 11 güncellemesi ile birçok özellik geliyor

26.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 kodlu bu güncelleme öncelikle görsel değişimleri ön plana çıkarıyor. Gizli simgeler menüsü ve görev çubuğunda yenilikler ortaya çıktı. Ayrıca yeni animasyonlar yine bu güncelleme içerisinde yer alıyor.

Windows 11 güncellemesi ile birçok özellik geliyor

Windows 11 platformuna getirilen bu güncelleme gizli simgeler bölümü ile karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı son güncelleme ile birlikte mevcut menüde yeni simgeler görecek.

AKILLI TELEFONLARDAKİ ÖZELLİK WINDOWS 11'DE

İsteyen kullanıcılar gizli simgeler bölümünü kullanarak odaklanma yardımı ayarları üzerinden bildirimlerin sessiz bir şekilde iletilmesine karar verebilecek. Böylece akıllı telefonlarda bolca bulunan bir özellik bilgisayarlara gelmiş oluyor.

Windows 11 önizleme sürümü yayınlandı!Windows 11 önizleme sürümü yayınlandı!

Windows 11 arka planda çalışan uygulamalar konusunda da bazı önlemler alıyor. Bildiğiniz üzere önceki işletim sistemlerinde bilgisayarı arka planda yoran uygulamalar gösteriliyordu. Şimdi ise bu biraz daha belirgin bir şekilde kullanıcılara iletilecek. Ekranda yanıp sönen kırmızı renkte bir uyarı olarak gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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