Windows 11 ile mavi ekran değişiyor!

Windows 11 tanıtıldığı günden beri teknoloji gündeminin en çok konuşulan konuları arasında. Üstelik Windows 11'in ilk önizleme sürümünün yayınlanması da bu işin tuzu biberi oldu ve yeni Windows'un nasıl göründüğünü merak edenler, konu hakkında bilgi sahibi olmak için ilk önizleme sürümünü yükledi. Ancak Windows 11'deki mavi ekran söz konusu olduğunda ilginç bir ekran ile karşılaşıldı.

WINDOWS 11'İN MAVİ EKRANI BİR NESLİN KABUSU OLDU

Windows'un mavi ekranı, aslında pek çok Windows sürümünden daha popüler. Hatta Windows'un bir hatayla karşılaştığında kullanıcıların karşısına çıkarttığı bu ekran bir neslin kabusu dahi oldu. Gündelik hayattaki konuşmalarımıza bile mavi ekran ifadesi yerleşti. The Verge'ün keşfine göre ise Windows 11'in mavi ekranında önemli bir değişiklik yaşandı.

ARTIK MAVİ DEĞİL SİYAH OLACAK

Aktarılanlara göre Microsoft, Windows 11'de mavi ekranı siyah olarak değiştiriyor. Bu, Microsoft'un 2012 yılında Windows 8'in mavi ekranına eklediği üzgün bir yüz ifadesinden ve 2016'da yine mavi ekrana eklediği QR koddan bu yana yaptığı ilk büyük değişiklik. Windows 11'in siyah ekranı, rengi dışında ise Windows 10'dakiyle aynı görünüyor.

Microsoft'un rengi neden siyah olarak değiştirdiği tam olarak bilinmiyor. Üstelik şirket, bu değişikliği henüz onaylamış da değil. Ancak Windows 11'in başlat menüsü ve dosya gezgini başta olmak üzere önemli alanlarında modernize çalışmaları yapıldığı için bu değişiklik bir sürpriz olarak görülmüyor. Yine de Microsoft'tan gelecek resmi açıklamaları takip etmek gerek.

