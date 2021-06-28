HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucu

Windows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucu

28.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows 11'in çıkış tarihi merakla beklenirken, önemli bir ipucuna rastlandı. Buna göre Microsoft, Windows 11'in çıkış tarihi için ekim ayını işaret ediyor olabilir.

Windows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucu

Microsoft'un Windows 11'i tanıtmasının üzerinden günler geçti. Ancak Windows 11'in çıkış tarihi hala daha konuşulmaya devam ediyor. Microsoft, Windows 11’in kullanıma sunulması için tatil dönemini yani yıl sonunu işaret etmek ile yetiniyor. Fakat yazılım devi, Windows 11'in çıkış tarihine ilişkin asıl ipucunu Windows 11'in tanıtım materyallerinin arasına saklamış gibi görünüyor.

WINDOWS 11'İN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN İŞARET

Windows 11 için çıkış tarihi ekim ayında gerçekleşebilir. Peki bu yargıya nasıl varıyoruz? İşte yukarıda da bahsettiğimiz tanıtım materyallerindeki ipuçları tam da bu noktada devreye giriyor. Windows 11'in tanıtımlarında kullanılan bir ekran görüntüsünde, Surface cihazlar için çalışan mühendis Stevie Bathiche'den, etkinlikte kendisini fazlasıyla gördüğümüz Microsoft CPO'su Panos Panay'a Microsoft Teams üzerinden gönderilen bir mesaj yer alıyor. Mesajda, "11’e yükseltmek için heyecanlıyım… Ekim ayını bekleyemeyeceğim." ifadesi var.

Windows 11 (2)

Ortaya çıkan bu mesaj, Windows 11'in çıkış tarihini, yeni Surface cihazlarının çıkış tarihini veya hem Windows 11 hem de yeni Surface cihazları için çıkış tarihini işaret ediyor olabilir. Ancak bununla bittiğini sanıyorsanız, oldukça yanılıyorsunuz.

MICROSOFT'TAN BİR İPUCU DAHA

Microsoft'un Windows 11 için verdiği ipuçları bununla da sınırlı değil. Çünkü şirket, basın görüntülerine bakılırsa 20 Ekim tarihini de gündemine almış olabilir. Bunun nedeni ise bu görüntülerin çoğunda bulunan Windows 11'in saati ve tarihi gösteren görev çubuğunda 20 Ekim tarihinin yer alması. Başka bir görselde ise 6 Ekim tarihi bulunuyor.

Microsoft değerine değer kattıMicrosoft değerine değer kattı

Tam tarih hakkında bazı tutarsızlıklar olsa da Microsoft'ta tüm gözlerin ekim ayında olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Özellikle de görüntülerdeki ipuçlarına bakılırsa. Ancak Microsoft, ipuçlarından bağımsız olarak Windows 11'in çıkış tarihi için farklı bir plan yapmış olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Yeni telefonlarda yer alacak! Resmen tanıtıldıYeni telefonlarda yer alacak! Resmen tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.