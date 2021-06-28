Windows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucu

Microsoft'un Windows 11'i tanıtmasının üzerinden günler geçti. Ancak Windows 11'in çıkış tarihi hala daha konuşulmaya devam ediyor. Microsoft, Windows 11’in kullanıma sunulması için tatil dönemini yani yıl sonunu işaret etmek ile yetiniyor. Fakat yazılım devi, Windows 11'in çıkış tarihine ilişkin asıl ipucunu Windows 11'in tanıtım materyallerinin arasına saklamış gibi görünüyor.

WINDOWS 11'İN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN İŞARET

Windows 11 için çıkış tarihi ekim ayında gerçekleşebilir. Peki bu yargıya nasıl varıyoruz? İşte yukarıda da bahsettiğimiz tanıtım materyallerindeki ipuçları tam da bu noktada devreye giriyor. Windows 11'in tanıtımlarında kullanılan bir ekran görüntüsünde, Surface cihazlar için çalışan mühendis Stevie Bathiche'den, etkinlikte kendisini fazlasıyla gördüğümüz Microsoft CPO'su Panos Panay'a Microsoft Teams üzerinden gönderilen bir mesaj yer alıyor. Mesajda, "11’e yükseltmek için heyecanlıyım… Ekim ayını bekleyemeyeceğim." ifadesi var.

Ortaya çıkan bu mesaj, Windows 11'in çıkış tarihini, yeni Surface cihazlarının çıkış tarihini veya hem Windows 11 hem de yeni Surface cihazları için çıkış tarihini işaret ediyor olabilir. Ancak bununla bittiğini sanıyorsanız, oldukça yanılıyorsunuz.

MICROSOFT'TAN BİR İPUCU DAHA

Microsoft'un Windows 11 için verdiği ipuçları bununla da sınırlı değil. Çünkü şirket, basın görüntülerine bakılırsa 20 Ekim tarihini de gündemine almış olabilir. Bunun nedeni ise bu görüntülerin çoğunda bulunan Windows 11'in saati ve tarihi gösteren görev çubuğunda 20 Ekim tarihinin yer alması. Başka bir görselde ise 6 Ekim tarihi bulunuyor.

Tam tarih hakkında bazı tutarsızlıklar olsa da Microsoft'ta tüm gözlerin ekim ayında olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Özellikle de görüntülerdeki ipuçlarına bakılırsa. Ancak Microsoft, ipuçlarından bağımsız olarak Windows 11'in çıkış tarihi için farklı bir plan yapmış olabilir.

