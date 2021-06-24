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Windows 11 tanıtıldı! İşte Windows 11 hakkında bilmeniz gerekenler

24.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, beklenen Windows 11 adımını attı. Windows 11, düzenlenen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Peki yeni işletim sistemi sürümü Windows 11'in tasarımı ve özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

Windows 11 tanıtıldı! İşte Windows 11 hakkında bilmeniz gerekenler

Microsoft'un Windows 11'i tanıtacağına yönelik iddialar son zamanlarda güçlenmişti. Hatta şirketin 11 dakikalık Windows başlangıç sesleri videosu yüklemesi, en önemlisi ise Windows 11 ISO dosyasının sızdırılması Windows 11'in geleceğini bizlere göstermişti. Nitekim beklenen oldu ve Microsoft, düzenlediği etkinlik ile birlikte Windows 10'un halefi yeni işletim sistemi sürümü Windows 11'i tanıttı.

Windows 11

KARŞINIZDA WINDOWS 11

Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

Layouts

ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ

Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

Snap Layouts

Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.

Microsoft Teams

WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ

Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

Windows 11 Widget

Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

Windows tablet

WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ

Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API’si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

Windows 11 oyun

MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ

Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

Microsoft Store

"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Windows 11'in tanıtımı sonrası Microsoft CEO'su Satya Nadella sahneye çıktı. Nadella, "Bugün size gösterdiklerimiz beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK? WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ

Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz" diyor.

Şirket ayrıca, Windows 10 bilgisayarlarda kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını öngördüğünü söylüyor.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
  • Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x
  • Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)
  • İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir
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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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