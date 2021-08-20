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Windows 11 tarayıcı varsayılanlarını yok sayacak

20.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11 kullanıcı arayüzünde birçok olumlu değişiklik yaptı. Ancak varsayılan tarayıcıyı değiştirmeyi zorlaştırmak beklenmeyen bir güncelleme oldu. Windows 11‘de Microsoft, varsayılan uygulamaları ayarlama şeklinizi değiştiriyor.

Windows 11 tarayıcı varsayılanlarını yok sayacak

Windows 10’da olduğu gibi, yeni bir tarayıcı yüklediğinizde ve ilk kez bir web bağlantısı açtığınızda görüntülenen bir istem olacak. Görünüşe göre tarayıcınızı seçmek için tek şansınız bu olacak. “Her zaman bu uygulamayı kullan” seçeneğini işaretlemezseniz, varsayılan hiçbir zaman değiştirilemeyecek.

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ÇOK DAHA KAFA KARIŞTIRICI

Bu, varsayılan e-posta, haritalar, müzik, fotoğraflar, videolar ve web tarayıcı uygulamaları arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan Windows 10’a kıyasla gereksiz bir güncelleme diyebiliriz. Varsayılan tarayıcınızı ilk başlatmada ayarlamayı unutursanız, varsayılanları değiştirmek Windows 10’a kıyasla artık çok daha kafa karıştırıcı olacak.

Artık varsayılanları tek bir anahtar yerine dosya veya bağlantı türüne göre ayarlamanız gerekecek. Chrome söz konusu olduğunda bu, HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP ve HTTPS için varsayılan dosya türünün değiştirilmesi anlamına geliyor.

Firefox’un kıdemli başkan yardımcısı Selena Deckelmann, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Windows’taki eğilim hakkında giderek daha fazla endişeleniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Windows 10’dan bu yana, kullanıcıların varsayılan tarayıcı ayarlarını değiştirmesi giderek daha kafa karıştırıcı hale geliyor.” Bir diğer sözcü ise ”Görünüşe göre Windows 11 widget’ları bir kullanıcının varsayılan tarayıcı seçimini görmezden gelecek ve bunun yerine Microsoft Edge’i açacak” ifadelerini kullandı. “Windows 11 ile gelen bu yaklaşımı kınıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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