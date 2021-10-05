Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, Windows 11 geçtiğimiz aylarda resmen tanıtmıştı. Windows 10'un üzerine birçok yeni özellik kazanan yeni işletim sistemi Windows 11, bugün ise PC için yeni bir dönemi başlattı.

WINDOWS 11 ÇIKTI

Windows 11 işletim sistemi, bugün itibarıyla resmen kullanıma sunuldu. PC Health Check uygulamasını indirerek, sisteminizin Windows 11 için hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Windows 10 lisansına sahip olanlar ise Windows 11'i ücretsiz olarak indirebilecek.

WINDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows 11 güncellemesi size gönderildiyse, yapmanız gerekenler gayet basit. İşte Windows 11 güncellemesine ulaşmanızın yolu;

"Başlat"a girin.

"Ayarlar"a tıklayın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik"i seçin.

Sol tarafta karşınıza bir menü çıkacak. Bu menüden "Windows Update"i bulun.

Windows Update'e girdiğinizde, eğer bilgisayarınız destekliyorsa Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz.

İndirme işlemini gerçekleştirin ve yönergeleri uygulayıp yüklemeyi sonlandırın.

WINDOWS 11'İN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ