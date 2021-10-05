HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?

Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?

05.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü Windows 11 resmen indirilmeye sunuldu. Birçok bilgisayara kurulabilecek olan Windows 11'in özellikleri arasında dikkat çeken birçok detay var. Peki Windows 11 nasıl yüklenir? İşte Windows 11'in sistem gereksinimleri.

Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, Windows 11 geçtiğimiz aylarda resmen tanıtmıştı. Windows 10'un üzerine birçok yeni özellik kazanan yeni işletim sistemi Windows 11, bugün ise PC için yeni bir dönemi başlattı.

Windows 11 tanıtıldı! İşte Windows 11 hakkında bilmeniz gerekenlerWindows 11 tanıtıldı! İşte Windows 11 hakkında bilmeniz gerekenler

WINDOWS 11 ÇIKTI

Windows 11 işletim sistemi, bugün itibarıyla resmen kullanıma sunuldu. PC Health Check uygulamasını indirerek, sisteminizin Windows 11 için hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Windows 11

Windows 10 lisansına sahip olanlar ise Windows 11'i ücretsiz olarak indirebilecek.

WINDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows 11 güncellemesi size gönderildiyse, yapmanız gerekenler gayet basit. İşte Windows 11 güncellemesine ulaşmanızın yolu;

  • "Başlat"a girin.
  • "Ayarlar"a tıklayın.
  • "Güncelleştirme ve Güvenlik"i seçin.
  • Sol tarafta karşınıza bir menü çıkacak. Bu menüden "Windows Update"i bulun.
  • Windows Update'e girdiğinizde, eğer bilgisayarınız destekliyorsa Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz.
  • İndirme işlemini gerçekleştirin ve yönergeleri uygulayıp yüklemeyi sonlandırın.
Windows 11 ile mavi ekran değişiyor!Windows 11 ile mavi ekran değişiyor!

WINDOWS 11'İN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
  • Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x
  • Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)
  • İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Kullanıcı sayısı bir gecede 2'ye katlandıKullanıcı sayısı bir gecede 2'ye katlandı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.