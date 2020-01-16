Windows 7 için tüm destek kesildi

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows 7’nin desteğinin 2020’nin Ocak ayında sonlanacağını belirtmiş ve kullanıcılara Windows 10’a geçmesi için uyarılarda bulunmuştu. Kritik güvenlik açıklarını bile artık yamalamayacak olan Microsoft, bugün söz verdiği gibi desteğini resmi olarak kesti. Bugün Windows 7’den tüm destek kesildi.

Microsoft, Windows 7’de kalan kullanıcılarını daha güvenli ve daha stabil olan Windows 10’a geçmeleri için uyarıyor. Özellikle işletmelerin güvenlik açıklarına maruz kalmamak adına Windows 10’a geçiş yapması gerekiyor.

Dünya üzerinde mevcutta Windows işletim sistemini kullanan 1.2 milyar bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarlarda yaklaşık 1 milyar kişi Windows 10 kullanıyor. 200 milyon bilgisayarda ise hala Windows 7 işletim sistemi var. Bu denli çok bir kesimin eski işletim sistemini kullanıyor olması oldukça üzücü.

Eğer eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız acilen Windows 10’a geçiş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Oyun için eski Windows sürümlerini kullanmak hurafeden öte bir şey değil. Windows 10’un oyun modları ve performans iyileştirmeleri ile güncel oyunlar Windows 10’da daha iyi çalışıyor.

Ayrıca Microsoft cephesinin açıklamasına göre; Windows 7’de çalışan uygulamaların yüzde 99’u Windows 10’da da çalışıyor. Çalışmayan uygulamalar 32-Bit döneminden kalma ve güncelleme desteği olmayan uygulamalar.

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