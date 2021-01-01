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Windows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyor

01.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Windows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyor

Yapılan son araştırmalara göre, Windows 7 kullanıcıları güvenliği neredeyse hiç umursamıyor. Hadi gelin konuyla ilgili tüm detaylara birlikte bakalım.

Windows 7 kullanıcıları güvenliği için pek bir şey yapmıyor. Hatırlayacağınız üzere 2020 yılının başlarında Microsoft artık bu işletim sistemini desteklemeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine Windows 7 kullanıcıları neredeyse ikiye ayrıldı diyebiliriz.
Bazıları bu işletim sisteminden Windows 10 platformuna doğru geçiş yaptı. Kimileri ise yine burada kalmayı tercih etti. Aradan geçen 1 yıl süre zarfında önemli bir bölüm yeni platforma geçiş yapsa bile yine de azımsanmayacak bir kesim burada kaldı.
Aralık 2019 tarihinde internete bağlı olan cihazların yaklaşık olarak yüzde 18,9 gibi bir bölümü Windows 7 kullanıcısı çıktı. Microsoft bunun hemen ardından 2020 yılının başlarında Windows 7 desteğini çekeceğini söyledi. Bir anda bu işletim sistemi kullanan kişilerin sayısı yüzde 10’dan daha fazla düşüş yaşamaya başladı.

Bütün bu olanların ardından kullanıcıların önemli bir bölümünün Windows 10 işletim sistemine geçiş yaptığı görüldü. Fakat geriye dönüp baktığımızda, yaklaşık olarak 200 milyon cihaz Windows 7 platformundan bir türlü vazgeçmiyor. Bu durum adeta “sadık yarimiz Windows 7’dir” diyen bir kitlenin olduğunu gösteriyor.

Hem güvenlik hem de diğer faktörlere bakıldığında, bu gerçekten de oldukça tehlikeli bir durum. Extended Security Program isimli programı kullanan Windows 7 kullanıcıları muhtemelen kendilerini güvende hissediyor. Fakat hackerlar için onların kolay hedef olduğunu söyleyebiliriz. Sizce Windows 7 işletim sistemi neden değiştirilmiyor? Tahminlerimizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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