Windows 95 Mac’te çalıştı!

Microsoft’un bir döneme damgasını vurmuş olan Windows 95 işletim sistemi bu sefer uygulama olarak karşımıza çıktı. Döneminde disketler ile kurulumu yapılan Windows, Github üzerinde yayınlanan proje sayesinde macOS üzerinde stabil bir şekilde çalıştırılabiliyor.

İş yönetimi için başarılı mesajlaşma uygulaması Slack’in geliştiricisi olan Felix Rieseberg, bu projenin baş mimarı. Windows uygulamasını ve kaynak kodlarını Github’da yayınlayan Felix Rieseberg, macOS sahiplerine nostaljik bir deneyim sunuyor.

Windows uygulamasında MS Paint, Wordpad, numara çeviricisi ve mayın tarlası gibi uygulamalar da bulunuyor. Uygulamada tek eksik olan şey Internet Explorer. Internet Explorer maalesef ki diğer uygulamalar gibi stabil bir şekilde çalışmıyor. Son olarak uygulamanın çalıştığında sadece 200 MB RAM işgal ettiğini belirtelim.

129 MB büyüklüğündeki bu uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Oldukça stabil çalışan bu uygulama bakalım macOS kullanıcıları tarafından tercih edilecek mi?

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