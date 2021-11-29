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Windows kullanıcıları dikkat!

29.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlayacağınız üzere Kasım ayının başlarında bir güvenlik açığı sorunu yaşanmıştı. Windows işletim sisteminde yaşanan bu açık nedeniyle sıfır günü saldırıları ortaya çıktı. Bu saldırılar sonucunda kullanıcıların birçok bilgisi tehlikeye girdi.

Windows kullanıcıları dikkat!

Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalarda bu güvenlik açığının düzeltildiği söylenmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bazı detaylara göre şirket bir kez daha sıfır günü saldırıları ile karşı karşıya.

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Gelen son detaylara göre Windows 10, Windows 11 ve Windows Server 2022 gibi birçok sürüm bilgisayar korsanlarının tehdidi altında. Bu büyük güvenlik açığı birçok farklı işletim sistemi grubunu etkiliyor. Yani sadece Windows 10 için tehdit oluşturduğunu söyleyemeyiz.

DÜŞMAN OLARAK ADLANDIRDI

Cisco’dan Talos Güvenlik İstihbarat ve Araştırma Grubu Teknik Lideri Jaeson Schultz bilgisayar korsanlarını düşman olarak adlandırdı. Onların halkı açık bir şekilde istismar etmek istediğini söyledi. Microsoft ise konuyla ilgili durumun farkında olduklarını açıkladı. Sıfır günü saldırıları yapıldığını söyleyen şirket gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Bilgisayar korsanlarının Microsoft'a saldırısı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

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İşin başka bir kötü boyutu daha var. Normalde kullanıcılar bazı değişiklikler yaparak güvenlik açığını kapatma imkanına sahipti. Ancak Windows tarafından getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıcılar müdahale edemiyor. Bu nedenle yayınlanacak yeni güncellemeyi beklemek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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