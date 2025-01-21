Windows nasıl etkinleştirilir? Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Bir Windows işletim sisteminin kullanıcısı olmak için dikkat edilmesi gerekenlerin başında işletim sisteminin yasal, lisanslı ve orijinal olarak kullanılması gerekliliği vardır. Aksi takdirde çeşitli sorunlar yaşanabilir. Windows etkinleştirme işlemi de bu anlama gelir. Microsoft, Windows’un her kopyasını o ürüne ait bir lisans anahtarı ya da dijital lisans ile ilişkilendirmiştir. Etkinleştirme işlemi de kullanıcıya bu sistemi yasal bir biçimde kullanma hakkı sağlar.

Windows nasıl etkinleştirilir?

Windows işletim sistemi kullanıcılarının işletim sistemini lisanslı ve yasal bir biçimde kullanabilmesi için bazı işlemler yapması gereklidir. Bu işleme Windows etkinleştirme işlemi denir. Etkinleştirme işlemi şu adımlarla gerçekleştirilir:

Ürün anahtarı ya da dijital lisans alınır. Bu anahtar genel olarak 25 karakterden oluşan bir koddur. Windows’un lisanslı ve orijinal bir kopya olduğunun doğrulanmasını sağlar. Ancak eğer Windows direkt olarak dijital hakları ile birlikte alınırsa ürün anahtarına gereksinim duyulmaz. Sistem bilgisayara bağlı olan lisansı otomatik olarak algılar.

Satın alınan ürün anahtarı ya da dijital lisans Microsoft’un etkinleştirme sunucusu ile karşılaştırılır.

Bazen ve genellikle etkinleştirme işlemi internet üzerinden gerçekleştirilir. Etkinleştirme sunucusu ile iletişim direkt olarak kurulunca da lisans doğrulaması yapılmış olur. Eğer ürün anahtarı doğruysa ve Microsoft eşleştirmesi yapıldıysa Windows da otomatik olarak etkinleşir.

Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Windows’un etkinleştirme işlemi son derece önemlidir. Çünkü Windows, Microsoft’un desteklediği orijinal bir yazılımdır. Etkinleştirme işlemi de Windows’un yasal olarak kullanılmasını sağlar. Bu yüzden yasal kullanım adına önemli bir işlemdir.

Güncellemeler ve güvenlik açısından da Windows etkinleştirilmesi yapılmalıdır. Çünkü etkin bir işletim sistemi tüm güvelik güncellemelerini ve sistem iyileştirmelerini de otomatik olarak alır. Ancak etkin olmayan bir sürüm bazı güncellemeleri alamaz ve böylece güvenlik konusunda risk oluşur.