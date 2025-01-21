HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows nasıl etkinleştirilir? Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Windows nasıl etkinleştirilir? Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.01.2025 23:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında kullanılan ve en popüler işletim sistemlerinden biri olarak kabul edilen Windows işletim sistemi, kullanıcılarına çeşitli imkanlar ve kolaylıklar sağlar. Sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmekte olan Windows işletim sistemini kullanmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Windows nasıl etkinleştirilir? Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Bir Windows işletim sisteminin kullanıcısı olmak için dikkat edilmesi gerekenlerin başında işletim sisteminin yasal, lisanslı ve orijinal olarak kullanılması gerekliliği vardır. Aksi takdirde çeşitli sorunlar yaşanabilir. Windows etkinleştirme işlemi de bu anlama gelir. Microsoft, Windows’un her kopyasını o ürüne ait bir lisans anahtarı ya da dijital lisans ile ilişkilendirmiştir. Etkinleştirme işlemi de kullanıcıya bu sistemi yasal bir biçimde kullanma hakkı sağlar.

Windows nasıl etkinleştirilir?

Windows işletim sistemi kullanıcılarının işletim sistemini lisanslı ve yasal bir biçimde kullanabilmesi için bazı işlemler yapması gereklidir. Bu işleme Windows etkinleştirme işlemi denir. Etkinleştirme işlemi şu adımlarla gerçekleştirilir:

  • Ürün anahtarı ya da dijital lisans alınır. Bu anahtar genel olarak 25 karakterden oluşan bir koddur. Windows’un lisanslı ve orijinal bir kopya olduğunun doğrulanmasını sağlar. Ancak eğer Windows direkt olarak dijital hakları ile birlikte alınırsa ürün anahtarına gereksinim duyulmaz. Sistem bilgisayara bağlı olan lisansı otomatik olarak algılar.
  • Satın alınan ürün anahtarı ya da dijital lisans Microsoft’un etkinleştirme sunucusu ile karşılaştırılır.
  • Bazen ve genellikle etkinleştirme işlemi internet üzerinden gerçekleştirilir. Etkinleştirme sunucusu ile iletişim direkt olarak kurulunca da lisans doğrulaması yapılmış olur. Eğer ürün anahtarı doğruysa ve Microsoft eşleştirmesi yapıldıysa Windows da otomatik olarak etkinleşir.

Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Windows’un etkinleştirme işlemi son derece önemlidir. Çünkü Windows, Microsoft’un desteklediği orijinal bir yazılımdır. Etkinleştirme işlemi de Windows’un yasal olarak kullanılmasını sağlar. Bu yüzden yasal kullanım adına önemli bir işlemdir.

Güncellemeler ve güvenlik açısından da Windows etkinleştirilmesi yapılmalıdır. Çünkü etkin bir işletim sistemi tüm güvelik güncellemelerini ve sistem iyileştirmelerini de otomatik olarak alır. Ancak etkin olmayan bir sürüm bazı güncellemeleri alamaz ve böylece güvenlik konusunda risk oluşur.

Anahtar Kelimeler:
windows
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.