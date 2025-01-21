Windows nasıl etkinleştirilir? Windows etkinleştirilmezse ne olur?

Bir Windows işletim sisteminin kullanıcısı olmak için dikkat edilmesi gerekenlerin başında işletim sisteminin yasal, lisanslı ve orijinal olarak kullanılması gerekliliği vardır. Aksi takdirde çeşitli sorunlar yaşanabilir. Windows etkinleştirme işlemi de bu anlama gelir. Microsoft, Windows’un her kopyasını o ürüne ait bir lisans anahtarı ya da dijital lisans ile ilişkilendirmiştir. Etkinleştirme işlemi de kullanıcıya bu sistemi yasal bir biçimde kullanma hakkı sağlar.
Windows işletim sistemi kullanıcılarının işletim sistemini lisanslı ve yasal bir biçimde kullanabilmesi için bazı işlemler yapması gereklidir. Bu işleme Windows etkinleştirme işlemi denir. Etkinleştirme işlemi şu adımlarla gerçekleştirilir:
Windows’un etkinleştirme işlemi son derece önemlidir. Çünkü Windows, Microsoft’un desteklediği orijinal bir yazılımdır. Etkinleştirme işlemi de Windows’un yasal olarak kullanılmasını sağlar. Bu yüzden yasal kullanım adına önemli bir işlemdir.
Güncellemeler ve güvenlik açısından da Windows etkinleştirilmesi yapılmalıdır. Çünkü etkin bir işletim sistemi tüm güvelik güncellemelerini ve sistem iyileştirmelerini de otomatik olarak alır. Ancak etkin olmayan bir sürüm bazı güncellemeleri alamaz ve böylece güvenlik konusunda risk oluşur.