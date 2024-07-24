Windows nihai performans modu nedir, nasıl açılır? Nihai performans zararlı mı?

Windows 10 sürümüyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkan nihai performans modu bilgisayarların daha yüksek bir verimlilik ile kullanılmasını mümkün kılar. Bu mod aktifleştirildiği takdirde cihazın donanım parçalarının kesintisiz olarak çalıştığı bilinir. Nihai performans modunun aktifleştirilmesi için ise ilk olarak sistemden kod alınması gerekir. Dolayısıyla nihai performans modunun hangi pencereden aktifleştirildiği, nasıl kullanıldığı ve bilgisayarlar için zararlı olup olmadığı incelenmelidir.

Windows nihai performans modu nedir?

İngilizcesi ultimate performance olan nihai performans modunun Windows 10 sürümüyle birlikte kullanıcıların hayatına dahil olduğu bilinir. Nihai performans modu sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan Windows’un sorunsuz bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Bilgisayarlarda nihai performans modunun açılması ile özellikle yüksek performans gerektiren oyunların ve uygulamaların daha verimli bir şekilde kullanılması söz konusudur. Bu mod sayesinde donanım parçaları aralıksız olarak hızlı bir şekilde çalışırken sabit disk gibi parçalar uykuya geçmez. Ancak Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde aktifleştirilebilen nihai performans modunun cihazın daha fazla enerji tüketmesine yol açtığı da belirtilmelidir.

Windows nihai performans modu nasıl açılır?

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda nihai performans modunun aktif hâle getirilmesi mümkündür. Ancak bu modun standart ayarlar penceresinden açılması söz konusu değildir. Dolayısıyla ilk olarak cihazın ayarlar sekmesinden sistem ve hakkında penceresine geçiş yapılmalıdır. Böylelikle cihazın işletim sistemi sürümünün 1803 veya daha üst bir sürümde olup olmadığı kontrol edilebilir. Bilgisayarın işletim sistemi sürümünün güncel olup olmadığı kontrol edildikten sonra nihai performans kodu kullanılarak söz edilen moda geçiş yapılabilir. Yönetici olarak başlangıç menüsünden cmd yani komut istemini başlatan kişiler nihai performans modunu aktifleştirmek için aşağıdaki adımları tamamlamalıdır:

Yönetici olarak başlatılan komut istemi penceresine “powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61” komutu girilmelidir.

Yukarıda belirtilen komutun ilgili pencereye aktarılmasıyla birlikte bilgisayar sistemi cihaz için nihai performans kodu oluşturur.

Her bir cihaz için özgün olarak oluşturulan nihai performans kodunun yine komut istemi penceresinden powercfg /s kısmının sonuna yazılması gerekir. (Örneğin, powercfg /s f15d20ed-d49b-4048-9be3-ae3e6d877163)

Kodun sisteme aktarılmasıyla birlikte enter tuşuna basılmalı ve komut çalıştırıldığı zaman güç seçenekleri penceresinden nihai performans modu aktifleştirilmelidir.

Sırasıyla ayarlar, sistem, güç ve uyku pencerelerine geçiş yapılarak ek güç ayarlarını aç seçeneğinden nihai performans opsiyonuna tıklanması mümkündür.

Nihai performans zararlı mı?

Windows 10 ve Windows 11 nihai performans modu özellikle oyuncular ve yüksek performans gerektiren çeşitli programlar ile uygulamaları kullanan kişiler için oldukça avantajlıdır. Bu modda bilgisayarın tüm donanım parçalarının aralıksız olarak yüksek performansla çalıştığı bilinir. Bu da sistemde kesinti yaşanmasının, sürekli yeniden başlatma işleminin yapılmasının ya da donanım parçalarının düşük performansta çalışmasının önüne geçer. Ancak Windows 10 nihai performans modu açıldığı zaman cihazın enerji tüketimi artar. Buna ek olarak cihazın donanım parçalarının sürekli olarak çalışması bilgisayarın kullanım ömrünü kısaltabilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca nihai performans modunun genellikle oyuncular, video/ fotoğraf/ müzik düzenleme işlemi yapanlar ve yüksek performans gerektiren yazılım programlarını kullananlar tarafından tercih edildiği söylenmelidir.