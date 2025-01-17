Windows'ta kayıtlı şifreler nasıl görülür? Windows'ta kayıtlı şifreleri görme

Kayıtlı şifre ifadesi Windows kullanıcıları için önemlidir. Çünkü kullanıcı adı ve şifreyi her seferinde tekrar tekrar girme sorumluluğunun önüne geçer ve şifreler sistemde kayıtlı olur. Bu sayede otomatik olarak giriş yapma işlemi gerçekleşir. Windows’ta kayıtlı olan şifreler hızlı giriş için önemli ve gereklidir. Ayrıca bağlanılan kablosuz ağların da şifreleri Windows sistemi tarafından kayıt edilir. Uygulama ve hizmetlerin girişleri de kayıtlı şifreler aracılığı ile otomatik olarak kullanılabilmektedir.

Windows'ta kayıtlı şifreler nasıl görülür?

Bilgisayarlarda yer alan local kullanıcı isimleri ve şifreleri görmek için çeşitli yöntemler bulunur. Bazı komutlar kullanılarak sistemde yer alan ağ dosya sunucularını görüntüleyebilmek de mümkün olur. Kayıtlı şifre kullanmak kullanıcıya hem zaman kazandırır hem de fazladan kullanıcı adı ve şifresi girme zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Oldukça pratik bir yöntem olarak çok kişi tarafından tercih edilen kayıtlı şifreler birçok hizmet ve uygulama için kullanılabilir. Kayıtlı şifrelerle bilgisayarda açılmış ve giriş yapılmış uygulama ya da hizmetlerin şifreleri otomatik olarak sisteme kaydedilir.

Microsoft hesabı ya da belli başlı güvenilir üçüncü taraf uygulamaları ile giriş yapıldıysa bu uygulamaların şifreleri de Windows sistemine kayıtlı olur. Windows'ta kayıtlı şifreleri görmek için sistem içinden kayıtlı şifrelerin saklandığı ve tutulduğu alana giriş yapmak gerekir. Kayıtlı olan şifreleri görmek için şu adımlar takip edilir:

Başlat menüsüne gidilir.

Windows tuşuna basılır.

Arama kutusuna denetim masası yazılır.

Kullanıcı hesapları kısmına tıklanır.

Windows şifre yöneticisine tıklanır.

Kayıtlı olan tüm şifreler buradan görüntülenir.

Kayıtlı olan şifreleri görüntülemek çoğu zaman yönetici izni gerektirebilir. Ayrıca şifrelerin başkaları ile paylaşılmaması gerekir. Sistemde kayıt edilmiş olan şifreleri silmek ya da bu şifreleri yönetmek için de yine bu menüler üzerinden işlem yapılır ve aynı adımlar takip edilir.