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Windows'ta Mac formatlı harddisk nasıl görülür? Windows'ta Mac formatlı hardiski görme

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.01.2025 17:39
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Windows, dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemlerinin arasında yer alır. Sürekli güncellenip geliştirilmekte ve yeni sürümleri ile kullanıcılarına hizmet vermektedir. Ancak bazı durumlarda çeşitli sorunlar yaşanabilir ya da bazı özellikler çok bilinmeyebilir. Bu durumlardan biri de harddisk sorunlarıdır.

Windows'ta Mac formatlı harddisk nasıl görülür? Windows'ta Mac formatlı hardiski görme

Bazı harddiskler Windows tarafından doğal olarak tanınmayabilir. Bu durumun nedeni Windows işletim sisteminin sadece belli başlı dosya sistemlerini destekliyor olmasıdır. Ancak örneğin Mac formatlı olan bir diski çeşitli yollar ile Windows sisteminde görüntüleyebilmek mümkün de olabilir.

Windows'ta Mac formatlı harddisk görülür mü?

Mac formatında olan harddiskler Windows sistemi tarafından tanınmayabilir. Ancak Mac formatlı olan bir diski Windows’ta görüntüleyebilmek imkansız değildir. Bu durum için birden fazla yol kullanılabilir.
Üçüncü parti olan yazılımlar kullanarak, Mac harddiski Mac üzerinde formatlayarak ya da veri transferi gerçekleştirebilmek için ağ ya da harici bir araç kullanarak Mac formatlı bir harddisk Windows sisteminde görüntülenebilir.

Windows'ta Mac formatlı harddisk nasıl görülür?

Windows'ta Mac formatlı hardiski görme işlemini gerçekleştirebilmek için birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemler ve uygulama adımları şu şekildedir:

  • Üçüncü parti yazılımlar kullanmak: Paragon HFS ve Windows üzerinde HFS formatında olan Mac disklerine erişim gerçekleştirebilmek için en sık kullanılan yazılım Paragon HFS + For Windows’tur. İndirilebilir olan bu yazılım HFS formatındaki diskler için okuma ve yazma desteği verir.
  • APFS (Apple File System) desteği sınırlı olsa da Paragon APFS for Windows gibi çeşitli özel yazılımlar Windows kullanıcılarının APFS disklerine erişmek için yardımcı olur.
  • Diski Mac üzerinde formatlamak da diskin Windows’ta görüntülenmesini sağlar. Eğer Windows’un üzerinde Mac formatlı bir diske erişmek isteniyorsa ama olmuyorsa bu disk FAT32 ya da exFAT dosya sistemleri ile formatlanabilir. Bu işlem veri kaybına da neden olabileceği için mutlaka yedek alınmalıdır.
  • Veri transferi yapabilmek için ağ ya da harici bir araç da kullanılabilir. Mac bilgisayardaki dosyalar bir ağa bağlanılarak Windows bilgisayara aktarılır.
Anahtar Kelimeler:
Hard disk
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