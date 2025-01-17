Bazı harddiskler Windows tarafından doğal olarak tanınmayabilir. Bu durumun nedeni Windows işletim sisteminin sadece belli başlı dosya sistemlerini destekliyor olmasıdır. Ancak örneğin Mac formatlı olan bir diski çeşitli yollar ile Windows sisteminde görüntüleyebilmek mümkün de olabilir.

Windows'ta Mac formatlı harddisk görülür mü?

Mac formatında olan harddiskler Windows sistemi tarafından tanınmayabilir. Ancak Mac formatlı olan bir diski Windows’ta görüntüleyebilmek imkansız değildir. Bu durum için birden fazla yol kullanılabilir.

Üçüncü parti olan yazılımlar kullanarak, Mac harddiski Mac üzerinde formatlayarak ya da veri transferi gerçekleştirebilmek için ağ ya da harici bir araç kullanarak Mac formatlı bir harddisk Windows sisteminde görüntülenebilir.

Windows'ta Mac formatlı harddisk nasıl görülür?

Windows'ta Mac formatlı hardiski görme işlemini gerçekleştirebilmek için birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemler ve uygulama adımları şu şekildedir: