Microsoft Windows işletim sistemi dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden biridir. Sürekli olarak güncellenen ve her geçen yıl yeni bir sürümü piyasaya sürülen bu işletim sistemi çeşitli uygulamalar ve özeliklerle de kullanıcılarına birçok imkan ve kolaylık sunar. Windows işletim sistemi bulunan cihazlarda ekran görüntüsü bazen ses kaydı alınabilir. Bu özellik de Windows’un kullanıcılarına sunduğu imkanlardan biridir.

Çeşitli faydaları ve kullanım alanları bulunan ekran kaydı alma özelliği işlemi bilgisayardaki ya da mobil cihazdaki tüm etkinlikleri video olarak kaydetme özelliğine de sahiptir. Teknik destekten sunumlara, raporlardan oyunlara birçok farklı amaç için de kullanılabilir bir özelliktir.

Windows'ta nasıl ekran kaydı alınır?

Windows'ta ekran kaydı alma işlemi birden fazla yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem hem yerleşik araçlar kullanılarak hem de üçüncü parti güvenli yazılımlar kullanarak kolaylıkla yapılabilmektedir. Ekran kaydı alma işleminin çeşitli yollarından bazıları şunlardır:

Powerpoint sunusu içinde:

Powerpoint ile ekran kaydı alınacaksa önce sunum açılır ve ekle menüsüne gidilir.

Ekle sekmesi tıklandıktan sonra listede çıkan ekran kaydı seçeneği seçilir.

Ekran kaydı başlatılır.

İstenen kısım kaydedildikten sonra kayıt durdur butonuna tıklanır.

Kaydet butonu seçilir ve ilerlenir.

Yapılan kayıt powerpoint sunumuna eklenebileceği gibi dışarı da aktarılabilir.

Xbox Game Bar yerleşik aracı ile:

Yerleşik olarak bulunan Xbox Game Bar açılır.

Kayıt butonu tıklanarak kayıt başlatılır.

İstenen bölüm alındıktan sonra kayıt durdur butonu tıklanır.

Kayıtlara C:\Kullanıcılar(Kullanıcı adı)\Videolar\ Kayıtlar adresinde yer alan klasörden ulaşılabilir.

Üçüncü parti yazılımlar aracılığı ile kayıt alma:

Eğer daha fazla özelleştirme ya da özellik isteniyorsa Camtasia, Share X gibi ücretli ya da ücretsiz olarak kullanılabilen ekran kaydı yazılımlarına da ulaşılabilir. Bu yazılımlar genel olarak daha gelişmiş düzenleme ve kayıt yapma özellikleri ve imkanları sunar.