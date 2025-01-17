Windows'ta nasıl ekran kaydı alınır? Windows'ta ekran kaydı alma

Microsoft Windows işletim sistemi dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden biridir. Sürekli olarak güncellenen ve her geçen yıl yeni bir sürümü piyasaya sürülen bu işletim sistemi çeşitli uygulamalar ve özeliklerle de kullanıcılarına birçok imkan ve kolaylık sunar. Windows işletim sistemi bulunan cihazlarda ekran görüntüsü bazen ses kaydı alınabilir. Bu özellik de Windows’un kullanıcılarına sunduğu imkanlardan biridir.
Çeşitli faydaları ve kullanım alanları bulunan ekran kaydı alma özelliği işlemi bilgisayardaki ya da mobil cihazdaki tüm etkinlikleri video olarak kaydetme özelliğine de sahiptir. Teknik destekten sunumlara, raporlardan oyunlara birçok farklı amaç için de kullanılabilir bir özelliktir.
Windows'ta ekran kaydı alma işlemi birden fazla yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem hem yerleşik araçlar kullanılarak hem de üçüncü parti güvenli yazılımlar kullanarak kolaylıkla yapılabilmektedir. Ekran kaydı alma işleminin çeşitli yollarından bazıları şunlardır:
Eğer daha fazla özelleştirme ya da özellik isteniyorsa Camtasia, Share X gibi ücretli ya da ücretsiz olarak kullanılabilen ekran kaydı yazılımlarına da ulaşılabilir. Bu yazılımlar genel olarak daha gelişmiş düzenleme ve kayıt yapma özellikleri ve imkanları sunar.