HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows'ta nasıl yer açılır? Windows'ta yer açmak için neler yapmak gerekir? Windows'ta yer açma

Windows'ta nasıl yer açılır? Windows'ta yer açmak için neler yapmak gerekir? Windows'ta yer açma

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.01.2025 01:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows'u kullananların sayısı oldukça fazladır. Kullanıcılarına düzenli güncellemeler sunan ve birçok imkanlar veren Windows işletim sisteminde yer açmak bilgisayarın depolama alanını daha verimli hâle getirmeyi sağlar.

Windows'ta nasıl yer açılır? Windows'ta yer açmak için neler yapmak gerekir? Windows'ta yer açma

Windows işletim sisteminde yer açmak cihazın disk alanını rahatlatır ve cihazı da diski de çok daha verimli hâle getirir. Gereksiz dosyaları silmek ya da büyük dosyaları taşıyarak depolama alanını boşaltmak hem cihazın hem de işletim sisteminin verimini artırır. Çünkü Windows işletim sisteminde zaman içinde gereksiz dosyalar birikerek cihazın performansı düşebilir ve cihaz olumsuz olarak etkilenebilir. Yer açma işlemi gerçekleştirerek cihazın çalışma hızını arttırabilmek de mümkün olur.

Windows'ta nasıl yer açılır?

Windows kullanıcılarının Windows’ta yer açmaları önemli ve gerekli bir işlemdir. Hem cihazın hem de işletim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi adına önemli bir işlem olan Windows’ta yer açma işlemi birkaç farklı yoldan yapılabilir.

Yer açma işlemi kullanıcı tarafından yapılabileceği gibi bu alanda uzman kişi ya da kurumlara da yaptırılabilir. Yapılan yer açma işleminin ardından cihaz zaman içinde biriktirdiği gereksiz dosyalardan kurtulacak ve yer de açılacaktır. Ayrıca yavaş çalışma sorunu da bu sayede giderilebilir.

Windows'ta yer açmak için neler yapmak gerekir?

Windows'ta yer açmak için şu adımlar uygulanabilir:

  • Disk temizleme araçları kullanmak
  • Geçici dosyaların biriktiği klasörleri boşaltmak
  • Çöp kutusunu tamamen boşaltmak
  • Büyük dosyaları tespit ederek taşımak ya da başka bir diske kaydetmek
  • Eski dosyaları taşımak ya da yedeklemek
  • Sisteme geri yüklenen dosyaları temizlemek ve yedeklemek
  • Programları kaldırmak
  • Windows uygulamalarını ve özelliklerini taşımak

Windows işletim sisteminde yer açmak SSD’nin ve sabit diskin çok daha verimli bir biçimde kullanılmasını sağlar. Gereksiz dosyalar silinir ve büyük boyutlardaki dosyaların kapladığı yeri boşaltmak için o dosyalar yedeklenir ve başka bir yere taşınır. Bu sayede cihaz çok daha hızlı ve verimli çalışır.

Anahtar Kelimeler:
windows
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Grand Kartal Otel'e güvenilir sertifikası veren RoyalCert şirketinin sahibi 'Denetlediğimiz yerlere güvenle gidilebilir' diyerek reklam yapmış!

Grand Kartal Otel'e güvenilir sertifikası veren RoyalCert şirketinin sahibi 'Denetlediğimiz yerlere güvenle gidilebilir' diyerek reklam yapmış!

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Teröristbaşı Öcalan, 'İmralı Süreci' ile ilgili ne dedi? Aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı

Teröristbaşı Öcalan, 'İmralı Süreci' ile ilgili ne dedi? Aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı

Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Narin Güran davasında Mahkeme Başkanı'na tehdit: Birini vururuz!

Narin Güran davasında Mahkeme Başkanı'na tehdit: Birini vururuz!

"Kesinleşmiş. Eller sıkışılmış" diyerek duyurdu

"Kesinleşmiş. Eller sıkışılmış" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.