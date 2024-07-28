Windows'ta sanal RAM nedir, nasıl açılır?

Bir bilgisayarın fiziksel RAM boyutunu artırmayı mümkün kılan sistem opsiyonuna sanal RAM adı verilir. Bu seçenek genelde ana disk belleğinin alanı dolduğu zaman bilgisayarın çalışma performansını artırmak amacıyla kullanılır. Dolayısıyla gerekli olduğu takdirde ana disk belleği alanını maksimum boyuta getirmek isteyenlere “Windows’ta sanal RAM nasıl aktif edilir?” sorusuna yanıt olan adımlar sırasıyla aktarılmalıdır.

Windows'ta sanal RAM nedir?

Türkçe açılımı rastgele erişim belleği olan RAM bir bilgisayarın işletim sistemi tarafından geçici olarak kullanılan bellek alanını temsil eder. Bu bellek alanı işletim sistemi ile aktif olarak çalışan uygulamalar tarafından kullanılır. Bilgisayarın işletim sistemi de RAM belleğinde mevcut olan verilere kısa sürede erişebildiği programlar ile uygulamaların çalışmasını hızlandırır.

“Windows’ta sanal RAM ne demek?” diyenlere ise ana RAM bellek alanını artıran bir seçenekten söz edilmelidir. Çünkü sanal RAM aktifleştirildiği zaman cihazın sabit disk alanı kullanılarak RAM bellek alanının artırılması mümkün hâle gelir. Dolayısıyla sanal belleğin temel amacı bilgisayardaki sabit RAM’in alanı dolduğu zaman işletim sisteminin sabit diskte yer alan farklı bir alana geçici süreyle veri depolamasının sağlanmasıdır. Bu da Windows 11 ve Windows 10 sanal RAM aktifleştirildiği zaman bilgisayarın performansının artırılabildiğini gösterir.

Windows'ta sanal RAM nasıl açılır?

Temelde RAM bellek alanının kapasitesinin artırılmasını sağlayan ve bilgisayarın çalışma performansını olumlu yönde etkileyen sanal RAM Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda kolaylıkla aktifleştirilebilir. Windows 10 ve Windows 11 sanal RAM aktifleştirme işleminin aşamalarına değinilmeden önce ise önemli bir noktaya dikkat çekilmelidir.

Sanal belleğin bilgisayardaki temel RAM’e göre ne kadar artırılması gerektiği Windows işletim sisteminde pratik bir şekilde keşfedilebilir. Normal şartlarda Windows’ta sanal RAM açma işlemi manuel olarak yapılmadığı zaman sistemin RAM miktarını ana belleğin 1,5 ile 3 katı arasında ayarladığı bilinir. Dolayısıyla sanal bellek manuel olarak ayarlanacağı zaman başlangıç miktarı ana disk belleğinin 1,5 katı kadar, maksimum boyut da fiziksel RAM miktarının minimum 2 katı kadar olmalıdır. Bu bilgiler dikkate alındığı zaman Windows işletim sisteminde sanal RAM açma işlemi aşağıdaki adımlarla tamamlanabilir: